初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進

發現事件的網民Eva表示，昨凌晨1時許在拍賣平台Carousell發現該帖文，初時認為是惡作劇未有為意，考慮後擔心嬰兒安危，遂與其他網友商討，並把截圖放上facebook，希望引起關注。涉事帖文於凌晨3時許被刪除。

根據Eva提供的截圖，相中嬰兒以一條醫管局毛巾包裹，疑於公立醫院產房拍攝，該嬰兒被標底價1萬元，並標明「剛出生1個月，未有名」、「不想要，$20000即買（賣）」。警方表示留意到相關帖文，正了解事件。

童權會：港被視販運兒童中轉站 法例落後

香港兒童權利委員會主席雷張慎佳對事件震驚，表示只有父母可保障初生嬰兒的安全和權利，但父母卻欲賣走親生骨肉，形容事件違反人性及人權。雷太說本港常被指犯罪集團充當販運兒童的中轉站，她曾任職的「防止虐待兒童會」曾向政府查詢販賣兒童數字，惟政府回覆稱相關數字為零。她認為香港引入兒童權利公約20多年，現行保障兒童權利的法例較落後，須全面檢討。

大律師：未有法例針對「賣仔」

大律師陸偉雄表示，本港針對販賣人口的法例僅處理色情罪行及奴隸相關行為，未有針對「賣仔」，認為勉強可引用《侵害人身罪條例》下的「拐帶14歲以下兒童」處理。律師熊運信表示，拍賣初生嬰兒「一定有問題」，但一時間無法想到任何相關控罪內容。他說香港於1970至80年代不時有「賣仔」事件發生，相信香港法例眾多，可能有罪名可覆蓋。

保安局「販運人口」的網頁顯示，現時香港以《僱傭條例》、《防止兒童色情物品條例》、《刑事罪行條例》等條例應對販運人口活動，但主要針對色情、奴隸、販賣人體器官等非法行為，未見有針對售賣嬰兒的法例。本報向保安局查詢有何法例處理該售賣嬰兒帖文，截稿前未有回應。

美國國務院去年發表《販運人口報告》，連續第三年將香港列入「二級觀察名單」，表示香港仍未達到打擊人口販賣的最低標準。特區政府當時批評報告對香港的指控缺乏理據，強調一直與國際社會合作打擊人口販賣。