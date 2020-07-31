港聞

港聞二

初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進

【明報專訊】網上流傳截圖，顯示有人疑於網上拍賣平台出售初生嬰兒，事件引起網民關注，擔心嬰兒安危，有網民稱考慮報警及向社工通報事件。有大律師表示，現時香港法例只針對涉及色情及奴隸的人口販賣，未見有專門法例打擊販賣兒童。警方正了解事件。

發現事件的網民Eva表示，昨凌晨1時許在拍賣平台Carousell發現該帖文，初時認為是惡作劇未有為意，考慮後擔心嬰兒安危，遂與其他網友商討，並把截圖放上facebook，希望引起關注。涉事帖文於凌晨3時許被刪除。

根據Eva提供的截圖，相中嬰兒以一條醫管局毛巾包裹，疑於公立醫院產房拍攝，該嬰兒被標底價1萬元，並標明「剛出生1個月，未有名」、「不想要，$20000即買（賣）」。警方表示留意到相關帖文，正了解事件。

童權會：港被視販運兒童中轉站 法例落後

香港兒童權利委員會主席雷張慎佳對事件震驚，表示只有父母可保障初生嬰兒的安全和權利，但父母卻欲賣走親生骨肉，形容事件違反人性及人權。雷太說本港常被指犯罪集團充當販運兒童的中轉站，她曾任職的「防止虐待兒童會」曾向政府查詢販賣兒童數字，惟政府回覆稱相關數字為零。她認為香港引入兒童權利公約20多年，現行保障兒童權利的法例較落後，須全面檢討。

大律師：未有法例針對「賣仔」

大律師陸偉雄表示，本港針對販賣人口的法例僅處理色情罪行及奴隸相關行為，未有針對「賣仔」，認為勉強可引用《侵害人身罪條例》下的「拐帶14歲以下兒童」處理。律師熊運信表示，拍賣初生嬰兒「一定有問題」，但一時間無法想到任何相關控罪內容。他說香港於1970至80年代不時有「賣仔」事件發生，相信香港法例眾多，可能有罪名可覆蓋。

保安局「販運人口」的網頁顯示，現時香港以《僱傭條例》、《防止兒童色情物品條例》、《刑事罪行條例》等條例應對販運人口活動，但主要針對色情、奴隸、販賣人體器官等非法行為，未見有針對售賣嬰兒的法例。本報向保安局查詢有何法例處理該售賣嬰兒帖文，截稿前未有回應。

美國國務院去年發表《販運人口報告》，連續第三年將香港列入「二級觀察名單」，表示香港仍未達到打擊人口販賣的最低標準。特區政府當時批評報告對香港的指控缺乏理據，強調一直與國際社會合作打擊人口販賣。

相關字詞﹕賣嬰 販運人口 拍賣

上 / 下一篇新聞

出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
3醫院4初步確診 15人須檢疫
3醫院4初步確診 15人須檢疫
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
美銀行家攀岩墮海亡
美銀行家攀岩墮海亡
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇