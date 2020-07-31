泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪

區諾軒被控去年8月18日組織和參與未經批准集結，案件將於12月23日進行答辯。區在庭外表示，其主要戰場不在法庭，而是成為一個頂天立地的學者，加上對司法制度失去信心，故寧願直接認罪「食咗呢舊屎」，令他得以繼續向前。

至於其他被告，由於梁國雄和蔡耀昌的法援申請未完成審批，吳文遠和梁耀忠的法律文件亦有待翻譯，故未準備好答辯。其餘被告則表明不認罪，案件排期下月18日再訊。

辯方爭議公安例條文違憲

辯方表示，將爭議《公安條例》第17A條不合理地侵犯市民的言論自由，質疑條文違憲。法官下令辯方下月4日前提交書面陳辭。

另外，控方再次提出申請，禁止黎智英、何俊仁、李卓人、梁耀忠、陳皓桓和蔡耀昌離境，惟遭法庭拒絕。

【案件編號：DCCC534-537/20】

（反修例風暴）