港聞

港聞二

譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權

【明報專訊】英國月中公布允許擁有英國國民（海外）護照（BNO）身份港人，明年1月起申請居留及往後入籍。中國外交部發言人汪文斌其後稱，中方或不承認BNO護照作為「有效旅行證件」。全國人大常委譚耀宗稱，中方反制措施可包括令持BNO護照的港人放棄中國公民身分，或影響其香港永久性居民身分。

《中國國籍法》第3條列明，中國不承認中國公民有雙重國籍。而人大常委於回歸前1996年5月通過，持BNO護照的香港居民可繼續持「英國政府簽發的有效旅遊證件」去旅行，有外國居留權的人亦可持有關證件去旅行。譚耀宗表示，中央當年是以較寬鬆的方式，處理持外國護照甚或居留權的港人，但英國月中公布允持BNO港人居留，滿5年後可申請定居，違背回歸前英方「持BNO不享英籍」承諾，導致中國外交部作出不承認BNO為「旅行證件」的說法。

稱英允港人居英違諾 華不容雙重國籍

譚耀宗稱，若中央不視BNO為「旅行證件」，即視之為與國籍有關的證件，在不容許「雙重國籍」下，中央或會逼令持BNO人士二選一︰放棄BNO、或放棄中國公民身分，後者有可能影響其香港永久性居民身分。譚耀宗重申，中央現未有相關決定，「但保留有關做法」，一切要待往後中、英互動，中方再作決定。

相關字詞﹕譚耀宗

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