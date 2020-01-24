譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權

《中國國籍法》第3條列明，中國不承認中國公民有雙重國籍。而人大常委於回歸前1996年5月通過，持BNO護照的香港居民可繼續持「英國政府簽發的有效旅遊證件」去旅行，有外國居留權的人亦可持有關證件去旅行。譚耀宗表示，中央當年是以較寬鬆的方式，處理持外國護照甚或居留權的港人，但英國月中公布允持BNO港人居留，滿5年後可申請定居，違背回歸前英方「持BNO不享英籍」承諾，導致中國外交部作出不承認BNO為「旅行證件」的說法。

稱英允港人居英違諾 華不容雙重國籍

譚耀宗稱，若中央不視BNO為「旅行證件」，即視之為與國籍有關的證件，在不容許「雙重國籍」下，中央或會逼令持BNO人士二選一︰放棄BNO、或放棄中國公民身分，後者有可能影響其香港永久性居民身分。譚耀宗重申，中央現未有相關決定，「但保留有關做法」，一切要待往後中、英互動，中方再作決定。