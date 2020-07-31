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李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」

【明報專訊】《港區國安法》實施近一個月，身兼國家安全委員會成員的保安局長李家超接受《大公報》訪問稱，國安法列明對四大界別加強防範工作，他認為首要處理學校，指教育界「 一定有壞蘋果」，政府會主動介入提升學校和人的管理。他又提到，將參考外國對媒體的管理制度和懲治方法，不排除立法監管。香港記者協會發聲明，反對任何以維護國家安全為名、箝制傳媒為實的制度。

李家超在昨日刊出的專訪中提到，國安委的工作目標是「將危害國安的病毒清零」，有信心在一至兩年做到成績。他認為，首要處理的是學校，稱教育被政治化的問題嚴重，認為國安法實施後，可從課程、學校管理及日常活動等方面下功夫，又稱自己作為國安委成員會提出建議，讓校園回復正常的學習環境。

李家超形容，教育界「一定有壞蘋果」，指有少數人專業失德，可根據國安法推動研究學校管理，並主動了解學校運作、監督及促進管理。

校長：學校對口教局 非保安局

教聯會主席黃錦良表示，大部分教師專業守法，個別教師的行為或令外界誤會學校管理有問題，他認為保安局應給予更多指引，不認為會影響教育自由、校本管理。中學校長會主席鄧振強表示，港區國安法生效後，從未有政府官員與他或校長會接觸，他不太理解李家超的說法，稱學校的對口單位是教育局，並非保安局。

稱或立法監管媒體 記協：無必要

李家超在訪問中稱，不排除立法監管媒體，稱會蒐集證據打擊宣揚港獨的媒體；他說不排除會立法堵截港獨利用網絡眾籌的資金鏈。記協發聲明回應，國安法已有針對危害國家安全的條文，適用所有人，無必要額外規管媒體，又要求李家超交代何謂宣揚港獨的媒體，避免有媒體誤觸地雷。

效益主義黨劉康候英批庇護

另外，香港效益主義黨主席、18歲的劉康昨在Facebook透露，已於6月底前往英國尋求政治庇護，現正等候審批，在英期間他獲鄭文傑成立的「避風驛」協助。劉康表示，自己早因政治立場被迫害，例如2017年向特首林鄭月娥展示香港獨立標語示威後，曾被拘捕並判監。

至於警方前晚拘捕包括前學生動源召集人鍾翰林等4人，涉嫌違反國安法的分裂國家罪及煽動他人分裂國家罪，至昨晚各人仍被扣查，據元朗區議員巫啟航表示，各人精神狀態良好。

（港區國安法）

相關字詞﹕政治庇護 教育界 李家超 港區國安法

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