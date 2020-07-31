Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果

陳帆本月稱加強打擊取酬載客

Uber昨宣布，此前有意將亞太區總部遷至香港，惟先決條件是與港府探討立法規管汽車共乘方案，但公布計劃後，政府未明確審視可行方案，故Uber短期內保留新加坡為亞太地區總部。Uber消息人士說，公司進駐香港6年來，現有1.4萬個司機、包括的士司機使用其平台。而過去一年本地經濟受社會運動及新冠病毒疫情衝擊，平台吸納了不少失業或開工不足者。

Uber原計劃將亞太區總部遷往香港，創造就業機會並吸納有意投身科技界的年輕人和畢業生。消息人士說，Uber過往6年多次約政府會面，探討立法規管共乘平台均不得要領，而本月15日運房局長陳帆書面答覆自由黨航運交通界議員易志明，明確提到警方會繼續加強打擊非法出租車或取酬載客罪行，觸發Uber暫不以香港為總部的決定。

莫乃光批港府「毫不在意」

資訊科技界立法會議員莫乃光表示，Uber代表於3個多月前聯絡他告知擬設總部於香港，莫其後曾向創新科技局、運房局提及事件，並着對方與Uber代表「傾吓」，至昨日Uber以未能與港府官員會面為由取消計劃，「反映港府完全無行動，現時仍有科技大企業有心來港投資，他們毫不在意」。

運房局：須遵守現有政策

運房局回覆稱，任何人或機構如安排私家車作出租或取酬載客用途，須領有有效出租汽車許可證。政府關注非法出租或取酬載客的情况，並從多方面打擊這類違法行為。