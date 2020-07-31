港聞

港聞二

Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果

【明報專訊】今年5月宣布計劃12個月內將亞太區總部遷至香港的Uber，昨宣布將亞太區總部繼續保留在新加坡。Uber消息人士稱，有關決定與《港區國安法》無關，主要因自Uber進駐香港至今6年來，港府未曾與Uber代表正式會面探討立法規管汽車共乘的方案。運輸及房屋局稱，一直歡迎海外或內地公司來港投資，惟須遵守法律及現有政策。

陳帆本月稱加強打擊取酬載客

Uber昨宣布，此前有意將亞太區總部遷至香港，惟先決條件是與港府探討立法規管汽車共乘方案，但公布計劃後，政府未明確審視可行方案，故Uber短期內保留新加坡為亞太地區總部。Uber消息人士說，公司進駐香港6年來，現有1.4萬個司機、包括的士司機使用其平台。而過去一年本地經濟受社會運動及新冠病毒疫情衝擊，平台吸納了不少失業或開工不足者。

Uber原計劃將亞太區總部遷往香港，創造就業機會並吸納有意投身科技界的年輕人和畢業生。消息人士說，Uber過往6年多次約政府會面，探討立法規管共乘平台均不得要領，而本月15日運房局長陳帆書面答覆自由黨航運交通界議員易志明，明確提到警方會繼續加強打擊非法出租車或取酬載客罪行，觸發Uber暫不以香港為總部的決定。

莫乃光批港府「毫不在意」

資訊科技界立法會議員莫乃光表示，Uber代表於3個多月前聯絡他告知擬設總部於香港，莫其後曾向創新科技局、運房局提及事件，並着對方與Uber代表「傾吓」，至昨日Uber以未能與港府官員會面為由取消計劃，「反映港府完全無行動，現時仍有科技大企業有心來港投資，他們毫不在意」。

運房局：須遵守現有政策

運房局回覆稱，任何人或機構如安排私家車作出租或取酬載客用途，須領有有效出租汽車許可證。政府關注非法出租或取酬載客的情况，並從多方面打擊這類違法行為。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
3醫院4初步確診 15人須檢疫
3醫院4初步確診 15人須檢疫
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
美銀行家攀岩墮海亡
美銀行家攀岩墮海亡
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇