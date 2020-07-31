葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人

涉向凍肉車收陀地 有商戶日被勒索數萬

葵青區本月發生多宗針對運輸業商戶的「收陀地」勒索案，有商戶每日被勒索數以萬元。據了解，黑幫「和合圖」以往一向在香港仔一帶向在碼頭上落貨的凍肉車「收陀地」，有人不堪勒索轉至葵青區上落貨，包括青衣九號貨櫃碼頭，和合圖亦轉至該處繼續收錢，引起不滿。本月5日，和合圖要求荃灣和勝和派員協助，數十人就「收陀地」問題向另一黑幫新義安「曬馬」施壓。36人其後涉非法集結被捕，另有數人涉嫌勒索被捕，警方正調查凍肉生意背後是否涉黑社會操控。

據了解，荃葵青區的黑幫以往多在荃灣一帶活躍，近日有迹象轉移至葵青區，故警方在黑幫活動升級前行動，以遏止黑幫氣焰及打擊收入來源。

新界南總區反三合會行動組聯同葵青警區刑事部特別職務隊，昨凌晨突擊搜查荃灣眾安街114及120號兩個單位，搗破一個非法百家樂賭檔及一個非法麻將賭檔，拘捕53人，其中55歲姓鄭女子為百家樂賭檔負責人，另一63歲姓黃男子為麻將賭檔負責人，二人涉嫌「經營賭博場所」被捕；其餘21男30女（27至74歲）賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源表示，被捕55男31女（17至74歲），部分曾參與黑幫「曬馬」，而警方昨凌晨於荃灣搗破的兩個非法賭檔，屬勒索案的黑幫堂口操控，部分被捕人同時涉及勒索及非法賭檔兩案。林稱葵青警區會派出大量軍裝警繼續掃蕩，不排除有更多人被捕。