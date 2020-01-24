港聞

港聞一

亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症

【明報專訊】面對日增逾百新冠病毒確診，醫管局形容疫情較3月嚴峻兩三倍，為減病人等入院時間，明日會啟用設500張牀的亞博館社區治療設施，18至60歲確診者將直接送到亞博分流，當中嚴重者轉送入院，輕症則留醫亞博。醫管局在鯉魚門及亞博將為公營系統增五成病牀分流病人，再加上放寬出院準則，醫管局料每日可應付120至140宗新確診。

確診者送亞博分流

嚴重者入院 無病徵者隔離

亞洲世界博覽館1號展館的社區治療設施，明日起為18至60歲確診者評估和分流，當中無病徵者轉至鯉魚門社區隔離設施繼續隔離，發燒但穩定者會繼續留在亞博，有肺炎等嚴重者才轉送醫院（詳見表）。社區治療設施病人終止隔離準則與醫院病人出院準則一樣。

該館首階段會先啟用100張病牀，明日先送數十人進場。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指出，目前確診者輪候入院時間不理想，部分要等數日，盼等候時間減至愈短愈好。

稱今波猛得多 或再改裝展館

醫管局質素及安全總監鍾健禮說，第三波疫情較3月疫情「兇猛很多」，3月高峰時約有670人住院，現多達1200人，「這波疫情對醫院衝擊有上一次的兩三倍」。醫管局現約有1700張一線和二線隔離病牀，鯉魚門及亞博分別設有350及500張牀，令病牀量增約50%，再加上引入抗體測試作出院準則，鍾相信可應付每日約120至140宗確診增長，醫院病牀盡量留給60歲以上、病情不穩和有嚴重慢性病的病人；但如果本港疫情加劇，計劃用亞博2號館增加隔離設施，現已開展前期準備。

社區治療設施已招募14名醫生，主要有感染控制培訓的外科和家庭醫學醫生，每日有傳染病科醫生與駐場醫生討論病人情况，另有45護士、19健康服務助理員和8文職人員，每日分3更24小時駐場。館內設抽血、X光檢查設備和藥房，並為病人設精神支援熱線。

共5浴間 需按安排時間洗澡

館內病牀間有不到頂的隔板，亦會有網絡和電掣，並設31洗手間和5浴間，鍾健禮說病人要按安排的時間洗澡，盼病人理解。病人能在場館內走動，且設兩個共用休息空間，李立業希望病人留醫時不會太悶和辛苦。

稱氣流量符世衛要求

感染控制方面，展館內氣流達每人每秒80公升空氣，港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰形容這與醫院負壓病房每小時換氣12次相若，「你說是室外的環境也講得通」，已能稀釋空氣中可能帶有的病毒，且符合世界衛生組織要求；場館亦會加裝大型風扇，助氣流流入場館而非流出。醫護和病人進出的通道、洗手間均分開；1號展館與衛生署正使用的5號展館的檢疫設施會用不同通道，以防交叉感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，場館每人每秒獲取80公升空氣屬合格水平，相信病毒不會在空氣中積存，他補充最理想是每人每秒獲取160公升空氣，等同負壓病房最高規格。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕社區治療設施 亞博 醫管局 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
3醫院4初步確診 15人須檢疫
3醫院4初步確診 15人須檢疫
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
美銀行家攀岩墮海亡
美銀行家攀岩墮海亡
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇