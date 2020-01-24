亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症

確診者送亞博分流

嚴重者入院 無病徵者隔離

亞洲世界博覽館1號展館的社區治療設施，明日起為18至60歲確診者評估和分流，當中無病徵者轉至鯉魚門社區隔離設施繼續隔離，發燒但穩定者會繼續留在亞博，有肺炎等嚴重者才轉送醫院（詳見表）。社區治療設施病人終止隔離準則與醫院病人出院準則一樣。

該館首階段會先啟用100張病牀，明日先送數十人進場。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指出，目前確診者輪候入院時間不理想，部分要等數日，盼等候時間減至愈短愈好。

稱今波猛得多 或再改裝展館

醫管局質素及安全總監鍾健禮說，第三波疫情較3月疫情「兇猛很多」，3月高峰時約有670人住院，現多達1200人，「這波疫情對醫院衝擊有上一次的兩三倍」。醫管局現約有1700張一線和二線隔離病牀，鯉魚門及亞博分別設有350及500張牀，令病牀量增約50%，再加上引入抗體測試作出院準則，鍾相信可應付每日約120至140宗確診增長，醫院病牀盡量留給60歲以上、病情不穩和有嚴重慢性病的病人；但如果本港疫情加劇，計劃用亞博2號館增加隔離設施，現已開展前期準備。

社區治療設施已招募14名醫生，主要有感染控制培訓的外科和家庭醫學醫生，每日有傳染病科醫生與駐場醫生討論病人情况，另有45護士、19健康服務助理員和8文職人員，每日分3更24小時駐場。館內設抽血、X光檢查設備和藥房，並為病人設精神支援熱線。

共5浴間 需按安排時間洗澡

館內病牀間有不到頂的隔板，亦會有網絡和電掣，並設31洗手間和5浴間，鍾健禮說病人要按安排的時間洗澡，盼病人理解。病人能在場館內走動，且設兩個共用休息空間，李立業希望病人留醫時不會太悶和辛苦。

稱氣流量符世衛要求

感染控制方面，展館內氣流達每人每秒80公升空氣，港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰形容這與醫院負壓病房每小時換氣12次相若，「你說是室外的環境也講得通」，已能稀釋空氣中可能帶有的病毒，且符合世界衛生組織要求；場館亦會加裝大型風扇，助氣流流入場館而非流出。醫護和病人進出的通道、洗手間均分開；1號展館與衛生署正使用的5號展館的檢疫設施會用不同通道，以防交叉感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，場館每人每秒獲取80公升空氣屬合格水平，相信病毒不會在空氣中積存，他補充最理想是每人每秒獲取160公升空氣，等同負壓病房最高規格。

明報記者

（疫情第三波）