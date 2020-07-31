何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐

何：原意好 沒配套出事

何栢良早前曾提倡全日禁堂食，他昨日在facebook發帖文稱「對不起」。昨早他在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，禁堂食首日情况「慘不忍睹」，認為政府原意是好，但在不衛生、空氣不流通的室內用餐，病毒一樣會傳播；而有人上班就要午膳需要，但沒配套安排就出事。

許樹昌：措施要配合在家工作

私人機構未積極響應

何栢良認為重新開放日間堂食，食肆的防疫要做得更安全，例如可安排座位背對背坐，並提醒市民不要聊天。何栢良說疫情不可以只處理聚餐風險，仍有其他漏洞，如果尚有大批確診者未送院便會增加社區傳播的風險，「邊境措施要果斷點」，因為本港仍有海員輸入個案。

許樹昌昨在港台節目《千禧年代》形容前日禁堂食情况「幾陰功」，而在社區中心及食肆都是堂食，跟政策原意有牴觸。他說禁堂食要配合更大規模的在家工作，但私人機構未有如第二波疫情一樣積極響應。

鍾南山讚禁堂食：食肆是重要傳染源

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受內地中央電視台的訪問，他說香港政府限制市民堂食有很大的好處，因為香港很少家庭會自己煮飯吃，大家在外吃飯，食肆是重要傳染源。

（疫情第三波）