何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐

【明報專訊】全日禁堂食實施兩日即撤回，曾提倡有關措施的港大感染及傳染病中心總監何栢良，昨表示「對不起」，認為食肆重開日間堂食後防疫需要更安全，可安排背對背座位。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，禁堂食要配合大規模在家工作，形容前日情况「幾陰功」。不過，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山認為，禁堂食對香港有很大好處。
何：原意好 沒配套出事
何栢良早前曾提倡全日禁堂食，他昨日在facebook發帖文稱「對不起」。昨早他在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，禁堂食首日情况「慘不忍睹」，認為政府原意是好，但在不衛生、空氣不流通的室內用餐，病毒一樣會傳播；而有人上班就要午膳需要，但沒配套安排就出事。
許樹昌：措施要配合在家工作
私人機構未積極響應
何栢良認為重新開放日間堂食，食肆的防疫要做得更安全，例如可安排座位背對背坐，並提醒市民不要聊天。何栢良說疫情不可以只處理聚餐風險，仍有其他漏洞，如果尚有大批確診者未送院便會增加社區傳播的風險，「邊境措施要果斷點」，因為本港仍有海員輸入個案。
許樹昌昨在港台節目《千禧年代》形容前日禁堂食情况「幾陰功」，而在社區中心及食肆都是堂食，跟政策原意有牴觸。他說禁堂食要配合更大規模的在家工作，但私人機構未有如第二波疫情一樣積極響應。
鍾南山讚禁堂食：食肆是重要傳染源
國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受內地中央電視台的訪問，他說香港政府限制市民堂食有很大的好處，因為香港很少家庭會自己煮飯吃，大家在外吃飯，食肆是重要傳染源。