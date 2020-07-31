市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」

市民：朝令夕改 不懂民間疾苦

位於灣仔星街的聖母聖衣堂設14張單人桌供市民用膳，至中午約12時近10人用膳。擔任接待處職員的Pauline在灣仔區上班，公司不允許員工在接待處進食，擔心影響顧客觀感。豈料前日午飯時灣仔區橫風橫雨，她只好狼狽地在公園一手撐傘一手進食，猶幸昨從網上得悉聖母聖衣堂開放市民用餐。Pauline說政府在灣仔開設予市民用餐的社區中心，距離工作地方甚遠，「行過去都十幾分鐘」。她又批評政府朝令夕改，「班高官有廚師，唔體諒民間疾苦」。

尖沙嘴有髮型屋提供地方予市民進食。從事行銷行業的潘先生說，因工作需到處跑，沒固定位置用膳。他稱，前日只能縮於停車場一角用餐，感覺可憐。對於今日放寬日間堂食，他認為政府是「補鑊」，但總比之前好。他亦對髮型屋騰出空間讓其用膳表示感激。

不過，仍有不少人為用餐地點而煩惱。將軍澳康城有多個樓盤正施工，中午時地盤工友相繼外出買外賣午膳。康城附近少食肆，工友區先生說，以往會與工友一同外出至鄰區食飯，昨日他要做跑腿，一人兩手拿着7人份飯盒及飲品外賣返回地盤。對於政府今天起放寬堂食安排，他說：「有得出一定出去，寧願食晏啲」。

工人聞改令：政府識聽市民意見

另一工友陳先生與同事買外賣，認為措施不便市民，「本身可堂食，而家又要人搵地方，又要踎街」。他說，地盤工作日曬雨淋，無堂食難消暑，故歡迎政府恢復日間堂食，「政府好嘢囉，識聽市民意見」。

除了地盤工友，清潔工進食環境同樣惡劣。在灣仔一垃圾站工作，不願具名的清潔工昨只能買一盒菜遠斑腩飯，在垃圾站手持飯盒進食，有人扔垃圾時就把飯盒放垃圾桶上，做完再拿回去吃。他以苦笑回應政府恢復日間堂食：「吓，又畀番？可能政府畀人嘈得多？」

組織：月內露宿者增逾半

國際人道救援組織「無國界醫生」發現，單在尖沙嘴區，短短一個月內無家者人數增加逾半，情况在餐廳禁止堂食後更顯著，更有人因疫情失業而首次成為無家者。自上月開始，無國界醫生已為無家者提供25次醫療諮詢和為15名無家者安排臨時住宿。

（疫情第三波）