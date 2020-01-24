特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐

每長枱隔一米 限坐兩人

梁顯利油麻地社區中心昨日上午11時開放，市民須攜帶食物才可入內，進入前要先量體溫。中心地下一個會堂劃作用膳範圍，內有20張相隔約一米的長枱，每枱限坐兩人，枱中間以紙板分隔，每個座位有一支消毒搓手液。

記者在中午約12時所見，當時至少6名市民用餐。由於座位相隔甚遠，用餐時沒人傾談，大部分人用餐後隨即戴上口罩。現場至少3名清潔人員當值，當市民用膳完畢離開，清潔人員馬上噴灑清潔劑，並用抹布清潔桌面。

市民用膳後離開 員工即噴清潔劑抹枱

到社區中心用餐、從事工程的陳先生前日在公園午膳，昨可在室內用餐，形容「無得比」，稱社區中心安排不錯。陳先生理解政府禁堂食，但希望施政貼地點，「（官員）嚟陪我哋食一餐」。對於食肆今日恢復日間堂食，他認為政策日日不同，政府落實前應想長遠點。

長者：原憂遭歧視 膳後感清潔

另一到場用餐的退休長者鍾先生說，本來擔心到社區中心食飯被歧視，但用膳後覺得環境清潔、職員友善。至於今日恢復日間堂食，他激動地說，「香港人做錯乜嘢？」，並認為政府朝令夕改。

一街之隔的油麻地社區中心休憩花園內有不少市民用餐，大部分不知道社區中心開放，亦有人覺得中心內「限制多多」，在街上用餐較自由。

（疫情第三波）