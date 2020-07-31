港聞

港聞一

禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便

【明報專訊】全日禁堂食後港人「遍地開餐」，措施實施兩日停止。政府昨以理解市民不便及困難為由，宣布今日起恢復食肆日間堂食，惟限兩人一枱、入座率不逾半，措施生效至下周二（4日）。食物及衛生局副局長徐德義昨在記者會上，至少被10次詢問及追問會否為此致歉，但他並無致歉，僅稱理解市民不便，承認情况不理想，故要盡快修訂。

徐德義：無停止與專家溝通

許樹昌：逾兩周沒開會

食衛局副局長徐德義表示，一直與專家溝通無停止，專家有提供科學理據、原則供政府参考，至於運作細節由政府內部不同部門制定。不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨早在港台節目《千禧年代》表示，已逾兩周沒與政府開會，即使反映意見，亦直接聯絡食衛局長陳肇始，「再向上面反映」。

食肆入座率限半單向座位 禁唱k麻將

政府昨宣布，檢視食肆實施全日禁堂食實際情况後，明白措施對打工仔帶來不便和困難，決定今起恢復日間堂食，仍維持「晚六朝五」禁堂食，同時要求食肆限兩人一枱，入座人數最多為座位數目一半，兩張枱之間距離1.5米，或加設隔板有效分隔。政府亦呼籲，餐飲業界應盡量安排單向坐椅，避免食客面對面接觸，以及不安排搭枱等，以減低傳播病毒風險。而餐飲處所不得有現場表演及跳舞，亦要暫停卡拉OK及麻將天九活動。

昨公布措施前，工聯會與政務司長張建宗會面，工聯會榮譽會長林淑儀會後引述張建宗會上提及，看到措施實施狀况於心不忍。工聯會會長吳秋北則引述張說，措施需不時檢討，制定政策是各方張力下決定，政府歡迎提出改善意見。

徐：平衡風險 恢復日間堂食

徐德義昨在記者會上解釋，政府本月15日禁晚市堂食後，因應疫情嚴峻，確診個案每日過百，有必要收緊措施，曾參考外國禁止堂食或關閉餐飲處所，經考慮後本月29日開始全日禁堂食。他說，自全日禁堂食後，理解及知道措施對市民，尤其上班族、沒有適當地方進食的人帶來不便及困難，經平衡風險後，決定今日恢復日間堂食。他無回應會否為市民帶來不便而致歉，承認看過媒體影像後認為情况不理想，故迅速修訂回應。

有餐廳負責人批評，禁堂食措施一再調整令業界無所適從，感覺政府懲罰食肆。天園餃子負責人湯先生說，午市禁堂食後，本周生意大跌八成，即使有做外賣生意，接單亦不多。湯先生說，「不如一早封關，（食肆）全面禁開門，再考慮補償，好過𠵱家又禁又唔禁，食材、員工失去預算」。中菜餐廳小明珠負責人說，理解政府防疫措施，但生意額卻大跌九成，對此感無奈。

黃家和：前日全禁 300食肆停業

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，前日全日禁堂食實施後300間食肆停業，生意明顯下跌，料整體生意額下跌八成，形容是「飲食業慘痛的一日」。對於政府政策朝令夕改，黃說現時為緊急情况，理解防疫需要，冀措施修訂後繼續發揮作用，以控制疫情。他說，若措施在疫情控制上奏效，會進一步爭取解禁晚市堂食。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，全面禁堂食效用其實不大，認為食肆最大問題在於搭枱及空間太小、座位太逼。他建議，食肆座位排列應「梅花間竹打斜對坐」，擴大兩人距離，並在兩張枱中間置膠板擋飛沫。梁說飛沫噴出會擴散，並排而坐亦有可能吸入，打斜坐中間設膠板則可擋最多。

此外，政府昨宣布政府僱員特別上班安排將延長一周至8月9日。

明報記者

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
3醫院4初步確診 15人須檢疫
3醫院4初步確診 15人須檢疫
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
美銀行家攀岩墮海亡
美銀行家攀岩墮海亡
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇