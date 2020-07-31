禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便

徐德義：無停止與專家溝通

許樹昌：逾兩周沒開會

食衛局副局長徐德義表示，一直與專家溝通無停止，專家有提供科學理據、原則供政府参考，至於運作細節由政府內部不同部門制定。不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨早在港台節目《千禧年代》表示，已逾兩周沒與政府開會，即使反映意見，亦直接聯絡食衛局長陳肇始，「再向上面反映」。

食肆入座率限半單向座位 禁唱k麻將

政府昨宣布，檢視食肆實施全日禁堂食實際情况後，明白措施對打工仔帶來不便和困難，決定今起恢復日間堂食，仍維持「晚六朝五」禁堂食，同時要求食肆限兩人一枱，入座人數最多為座位數目一半，兩張枱之間距離1.5米，或加設隔板有效分隔。政府亦呼籲，餐飲業界應盡量安排單向坐椅，避免食客面對面接觸，以及不安排搭枱等，以減低傳播病毒風險。而餐飲處所不得有現場表演及跳舞，亦要暫停卡拉OK及麻將天九活動。

昨公布措施前，工聯會與政務司長張建宗會面，工聯會榮譽會長林淑儀會後引述張建宗會上提及，看到措施實施狀况於心不忍。工聯會會長吳秋北則引述張說，措施需不時檢討，制定政策是各方張力下決定，政府歡迎提出改善意見。

徐：平衡風險 恢復日間堂食

徐德義昨在記者會上解釋，政府本月15日禁晚市堂食後，因應疫情嚴峻，確診個案每日過百，有必要收緊措施，曾參考外國禁止堂食或關閉餐飲處所，經考慮後本月29日開始全日禁堂食。他說，自全日禁堂食後，理解及知道措施對市民，尤其上班族、沒有適當地方進食的人帶來不便及困難，經平衡風險後，決定今日恢復日間堂食。他無回應會否為市民帶來不便而致歉，承認看過媒體影像後認為情况不理想，故迅速修訂回應。

有餐廳負責人批評，禁堂食措施一再調整令業界無所適從，感覺政府懲罰食肆。天園餃子負責人湯先生說，午市禁堂食後，本周生意大跌八成，即使有做外賣生意，接單亦不多。湯先生說，「不如一早封關，（食肆）全面禁開門，再考慮補償，好過𠵱家又禁又唔禁，食材、員工失去預算」。中菜餐廳小明珠負責人說，理解政府防疫措施，但生意額卻大跌九成，對此感無奈。

黃家和：前日全禁 300食肆停業

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，前日全日禁堂食實施後300間食肆停業，生意明顯下跌，料整體生意額下跌八成，形容是「飲食業慘痛的一日」。對於政府政策朝令夕改，黃說現時為緊急情况，理解防疫需要，冀措施修訂後繼續發揮作用，以控制疫情。他說，若措施在疫情控制上奏效，會進一步爭取解禁晚市堂食。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，全面禁堂食效用其實不大，認為食肆最大問題在於搭枱及空間太小、座位太逼。他建議，食肆座位排列應「梅花間竹打斜對坐」，擴大兩人距離，並在兩張枱中間置膠板擋飛沫。梁說飛沫噴出會擴散，並排而坐亦有可能吸入，打斜坐中間設膠板則可擋最多。

此外，政府昨宣布政府僱員特別上班安排將延長一周至8月9日。

明報記者

（疫情第三波）