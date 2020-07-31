增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝

長者疫情趨惡化，本港危殆及嚴重患者昨各增3人和8人，包括屯門康和3名院友，該院舍29名染疫院友中，昨共3人嚴重2人危殆，佔17%；伊利沙伯醫院A6病房群組增一人嚴重。

屯門康和多一宗 未全撤離

屯門康和院友自周日開始撤離，被問是否已全部撤離，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱仍在努力，「搬老人家都不是容易的事」。該院昨再增一宗確診，57歲男子周日發病，累計34人確診。

新增院舍照顧員初步確診

逾20職員檢疫

前日初步確診的順寧道敬福護理院院友昨確診，該66歲男院友居於一樓，周二發病，同層有20多名長者，而院舍20多名職員需上下兩層工作，故被列為緊密接觸者要檢疫。西營盤高街明愛恩翠苑則有一名照顧員初步確診，該院資助及非資助宿位分別有121和29個。

上水屠房累計10宗

上水屠房昨再增兩宗確診，並有3宗初步確診，染疫者包括司機、文職，累計有10人染疫。被問為何非洲豬瘟時關屠房現卻不關閉，食衛局副局長徐德義說，非洲豬瘟關屠房銷毁豬是為減豬之間感染，當時考慮與現時不同。

食環署昨晚公布，已進一步加強上水屠房防疫，除安排進出屠房的營運者、入口商、買手及運輸公司檢測外，昨晚起要求檢測陰性的員工才可進入屠宰線。

同時，昨最少有4名涉公務人員發現染疫，紅磡街市一名清潔工初步確診；民政局稱一名於旺角始創中心16樓負責文書工作的關愛基金秘書處項目助理確診；康文署則稱一名於南蓮園池辦公室工作的文職人員染疫，該人員27日發燒求醫，翌日初步確診；荔枝角收押所一名文書職系人員昨亦初步確診。

（疫情第三波）