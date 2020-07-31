港聞

港聞一

增一院舍失守 慈雲山八旬翁病逝

【明報專訊】新冠病毒持續攻入院舍，至昨累計有17間院舍涉疫情，最新現確診的安老院是明愛恩翠苑，一名照顧員初步確診。此外，昨增一名有長期病的80歲染疫翁離世，累計有25名確診者死亡。最新死者居於慈雲山慈樂邨，病發前曾到有員工確診的食肆「中心點」，7月18日入院後持續惡化，家人同意不做心肺復蘇，昨晚8時許離世。

長者疫情趨惡化，本港危殆及嚴重患者昨各增3人和8人，包括屯門康和3名院友，該院舍29名染疫院友中，昨共3人嚴重2人危殆，佔17%；伊利沙伯醫院A6病房群組增一人嚴重。

屯門康和多一宗 未全撤離

屯門康和院友自周日開始撤離，被問是否已全部撤離，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱仍在努力，「搬老人家都不是容易的事」。該院昨再增一宗確診，57歲男子周日發病，累計34人確診。

新增院舍照顧員初步確診

逾20職員檢疫

前日初步確診的順寧道敬福護理院院友昨確診，該66歲男院友居於一樓，周二發病，同層有20多名長者，而院舍20多名職員需上下兩層工作，故被列為緊密接觸者要檢疫。西營盤高街明愛恩翠苑則有一名照顧員初步確診，該院資助及非資助宿位分別有121和29個。

上水屠房累計10宗

上水屠房昨再增兩宗確診，並有3宗初步確診，染疫者包括司機、文職，累計有10人染疫。被問為何非洲豬瘟時關屠房現卻不關閉，食衛局副局長徐德義說，非洲豬瘟關屠房銷毁豬是為減豬之間感染，當時考慮與現時不同。

食環署昨晚公布，已進一步加強上水屠房防疫，除安排進出屠房的營運者、入口商、買手及運輸公司檢測外，昨晚起要求檢測陰性的員工才可進入屠宰線。

同時，昨最少有4名涉公務人員發現染疫，紅磡街市一名清潔工初步確診；民政局稱一名於旺角始創中心16樓負責文書工作的關愛基金秘書處項目助理確診；康文署則稱一名於南蓮園池辦公室工作的文職人員染疫，該人員27日發燒求醫，翌日初步確診；荔枝角收押所一名文書職系人員昨亦初步確診。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人
3醫院4初步確診 15人須檢疫
3醫院4初步確診 15人須檢疫
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
禁堂食兩日煞停 早午市准兩人一枱 記者十問會否致歉 徐德義認不理想：理解市民不便
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
特寫：逾500人用社區飯堂 今續開放 市民盼施政貼地：官員嚟食一餐
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
市民感激髮型屋借出地方 稱政府補鑊「比以前好」
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
何栢良為籲禁堂食致歉 倡重開後背對背坐
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
亞博鯉魚門助公營病牀增半 醫局料可日收140新症
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
再有確診者家貓染疫 累計6寵物中招
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
警總炸彈恐嚇案 拘一家三口
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
葵青黑幫勒索聚賭 警拘86人
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
Uber亞太總部短期不遷港 消息：屢約政府會面無果
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
李家超：教界必有壞蘋果 「國安委首要處理學校」
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
譚耀宗：持BNO港人或失永久居留權
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
泛民15人非法集結案 區諾軒擬認罪
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
稱辯方誤導 官改判藏械青年入更生中心
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
初生嬰網上拍賣 索價萬元 帖文指「不想要」 警稱跟進
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回
美銀行家攀岩墮海亡
美銀行家攀岩墮海亡
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
偷拍女童如廁 幼園男總監罪成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】空手入社區中心飯堂 李慧琼食閉門羹 叫助理幫佢影相 職員温提禁攝
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】爆眼教師戰直選 設計師挑戰鍾國斌
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】誠哥再捐1億抗疫 醫科生畢業獲5萬 鼓勵留港服務
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇
【Emily】浸大視覺藝術畢業展 網上VR睇