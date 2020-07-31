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拆局：梁卓偉：未堵不明個案 最大問題

【明報專訊】對於本港每日破百確診中逾三成個案源頭不明，政府抗疫專家顧問、港大醫學院長梁卓偉認為，最大問題未能堵截這些個案，且其病發至確診可達8日，建議政府增人手盡快追蹤接觸者，剪斷傳播鏈。對於全日禁堂食惹民憤，他說看照片感「淒涼」，認為政策要貼地，明白香港特質，且要有科學實證，外國可禁足，但香港不可倒模，「若要750萬人禁足，何不在（個案）追蹤上再做多點？」

繁殖率跌破1 料確診兩日後回落

據港大分析，反映本地個案感染的繁殖率在6月底高峰突破4，即1人可傳染4人，持續跌至昨日低於1，但昨確診再創新高達149宗。梁卓偉向本報解釋，病人有潛伏期，檢測也需時，料由昨日起計尚需兩三日，確診才有可能回落，而加大檢測則另有可能令確診增加。他說若疫情失控，確診會幾何式上升，但現無這情况。

為控制第三波疫情推出的晚市禁堂食在7月15日生效，當日至前日的1301宗本地及相關個案，有44.2%源頭不明；7月19日升至高峰的58.5%；其後漸回落，29日跌至35.4%。梁卓偉認為，現最大問題是未能堵截源頭不明個案，雖然源頭不明個案比例已由六成跌至約三四成，但「長年累月係咁好弊家伙」，「永遠有那些傳播鏈做不到（堵截），自然不可隔離，自然在出面播（毒）」。

稱邊防社交距離「近乎做盡」

促增人手追蹤接觸者

屯門富臨群組昨添一名食客，該60歲男子本月15日病發，相隔半個月才確診。梁卓偉昨在政府疫情記者會前稱，過去一周確診者病發至宣布確診約需5日，不明源頭個案更需六七日甚至8日，「要快點剪斷所有傳播鏈，唯一一招是追蹤，要多好多人手」，應及早借人、增聘及訓練，現正長期抗戰，「不是過了這關便無事，尚有秋天、冬天和春天」。

八達通出行量低於3月 讚港人抗疫

梁又稱，防疫得3招，邊防、社交距離，以及檢測和追蹤，首兩項已近乎做盡，「社交距離無可能做盡點，除非禁足，但不要說禁足，不准堂食都『搞成咁』，不准出街，可否想像有何事發生？」梁讚港人抗疫值得尊敬，在減少出街的呼籲下，近日八達通出行量已跌至低過3月的谷底，本來未跌至谷底的年輕人也回到谷底以下，「再壓也壓不了，那些都是真要返工搵食」。

另外，國家衛健委高級別專家組長鍾南山接受央視新聞訪問時，建議港府免費全民檢測。食衛局副局長徐德義昨沒正面回應，只稱一直有檢測策略，包括對懷疑確診者、高危群組普查等。他又稱，透過私營檢測為院舍員工、的士司機、食肆職員等採集逾5.53萬個樣本，當中16個呈陽性。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 繁殖率 梁卓偉

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