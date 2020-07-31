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3醫院4初步確診 15人須檢疫

【明報專訊】社區爆發的新冠病毒持續傳入公立醫院，北區、伊利沙伯及明愛醫院昨有4人初步確診，導致15人須檢疫。當中一名4歲染疫男童因發燒、嘔吐入院，惟照顧他的職員只佩戴手套及口罩，被列為密切接觸者要檢疫。

確診童明愛嘔吐 職員未全裝要檢疫

伊院有兩名病人初步確診，其中一名64歲男病人於7月28日因心臟問題入C5內科病房，經檢查發現白血球偏低，翌日入監察病房及驗病毒，同病格8名病人列密切接觸，當中一人已出院。另一名71歲女亦因心臟問題入該院，3小時後被轉送隔離病房檢測。

北區醫院方面，一名70歲婦昨初步確診，她前日下午因疲倦等入內科病房，被驗出貧血，並出現肺花及味覺轉變，轉送監察病房及檢測，與她同一病格的6病人要檢疫。

同房兩童兩家長 醫局：距離闊非密切接觸

明愛醫院則有一名4歲男童因嘔吐、發燒於前日入住監察病房，但他曾在病房嘔吐，一名病人服務助理照顧他時沒穿全套保護裝備，列密切接觸者。同房有兩名病童及兩名家長，醫管局稱病牀距離闊，他們不被列為密切接觸者。

此外，瑪嘉烈醫院3名於荔景大樓內科及老人科病房及一名於腫瘤科專科門診工作的病人服務助理染疫，醫管局總行政經理何婉霞昨稱，院方為58名病人及20名職員驗測，全部結果陰性；有14名病人及26名職員等結果；另多5名職員須檢疫。

被問瑪嘉烈員工的感染源頭，何婉霞稱涉事員工沒處理過確診或懷疑病人，相信不是經病人護理程序感染，又說社區個案多，有不少隱形病人，未必能完全追蹤到感染源頭。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 公立醫院

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