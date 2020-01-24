出院準則放寬 家屬拒接達標者回家 憂「有抗體低毒量」仍可傳染 許樹昌：病發8日後不傳人

醫管局曾稱公院1200多張負壓病牀「基本上差不多全部用晒」，1236張負壓病牀和656間負壓病房昨佔用率為77%及80%，有1168名確診者留醫；設350張牀的鯉魚門社區隔離設施昨使用率則有45%。

確診者家屬林小姐昨向本報表示，年約60的林父7月11日病發，15日確診，翌日入屯門醫院隔離。她稱父親入院時頭痛、肌肉痛、食慾不振、嚴重腹瀉及肺花，「醫生當時都很擔心，說要看緊一點」。

「醫生不肯定全為病毒屍體」

至本月28日，林父腹瀉改善，不需再吊鹽水，深喉唾液測試及抗體測試均呈陽性，她稱醫生當日來電說父親可出院，惟林小姐拒絕，「醫生說父親身體內多數是病毒屍體，我問你肯定100%屍體？他們說沒人夠膽肯定；又說他身體病毒有抗體，但不擔保出了去還有，也不擔保抗體會逗留多久」。

憂父傳心臟病母 「政府錯亂病人承擔」

林小姐說，院方表示屯門明天會再來電商量，但她堅持不接父出院。她說父仍有肺花，一家四口居於500呎的三房公屋，要共用廁所，家母有心臟病，擔心父親會傳染家人，更憂慮父親體內仍帶病毒，會有社區傳播風險。「除非（病毒測試）陰性我才會接（出院）。醫院說，要我明白很多人在等，我明白啊，但這個是政府錯亂，沒有道理要病人承擔。我問他們，傳染到家人誰負責？ 醫生說衛生防護中心負責。」她說父親年逾50，不符入鯉魚門條件，建議政府撥地方擴大隔離設施。

衛生防護中心本月兩度更改出院準則，最新準則無病徵者驗出陽性未足5日，或病發未滿10日者，只要驗出抗體及臨牀狀况好轉便可出院。有份制訂出院條件的衛生防護中心新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，醫管局、衛生防護中心及大學約30名專家商討後，並參考本港、韓國和德國等數據，顯示患者病發10天後有抗體，而病發8天後體內即使有病毒，亦不是活病毒，不具傳染性。

許樹昌籲病人醫生多溝通

至於出院病人仍肺花，許樹昌稱病毒性感染或肺炎鏈球菌患者，一般用藥及退燒後4至6周肺花才改善，「任何人有肺炎（肺片）都不會即刻清」，但若退燒、不需聞氧氣及肺片有進展，出院後日常生活不會有大影響。他呼籲病人與醫生多溝通。

醫管局質素及安全總監鍾健禮稱，患者驗到有抗體就毋須隔離或留院，現7個醫院聯網的實驗室都可驗抗體。他說局方引入抗體測試作出院準則後，病人住院中位數由3月的21日減至近日16、17日，期望未來進一步減至14天。

港大內科臨牀教授孔繁毅補充，醫院會在患者入院第7日起驗IgG抗體，若驗出抗體陽性和病毒檢測CT值在34或以上，病人可出院，醫院會安排覆診跟進。

醫管局發言人表示，醫院會按衛生防護中心轄下科學委員會的出院指引，與病人及家人商討出院。

明報記者

（疫情第三波）

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