【Emily】同轟禁堂食 泛民建制獻計為民搵位

蔣麗芸：不知特首司局長有何感想

教協都有諗方法，噚日向一啲學校了解，探討可唔可以借出校舍畀人食飯，又話得悉有學校已開放或正考慮開放校園部分地方畀人食飯，但知道要解決安全風險及行政管理唔容易做到，指政府自己做得唔好，應該先開放政府嘅社區會堂畀有需要者使用。

實政圓桌田北辰亦指出，禁堂食對市民影響太大，建議政府考慮開放體育館、社區會堂呢類政府場地，以公開試防疫標準畀市民進食，如座位單向並設間隔，使用後工作人員即刻消毒。

區議員開放議辦外空間畀人食飯

民主派都諗計仔幫手，灣仔區議員梁柏堅開放辦公室外畀打工仔食飯，但因為空間有限，只擺到兩張枱、每張枱坐兩個人，佢亦會放置風扇，要食飯就要搵佢留位先。佢話𠵱家又落雨又熱，「你班行會成員出嚟試吓點食飯」。去到噚晚，政府就公布話今日起開放19間社區會堂或中心畀市民食晏。

另外，政府規定喺公眾地方必須戴口罩，公民黨譚文豪就問食衛局，喺馬路揸車又使唔使戴口罩，佢唔滿意食衛局未回覆，並將口罩戴喺電單車頭盔外以示不滿。