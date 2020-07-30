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2020年7月30日星期四
港聞二
戴耀廷失終身教席：向林鄭上訴 指校委多外人 學術事宜應跟從教委會意見
陳文敏：校委會決定背棄大學價值 陳健民：除非上帝感召林鄭
港大學生會聯署抗議 促撤回決定和交代理據
人大常委8‧8開會 未見香港相關議程 倘延選設臨立會 泛民擬商參與否
初選結果續有效否 黃之鋒：民意清晰
美澳聲明：冀港如期舉行公平自由選舉
教局函學校 促發家長信提醒勿違國安法
教大前講師涉遊行藏弩 警：一定係發射器 被告：童軍教具
岑子杰遇襲案 車手：打跛阿杰隻腳酬勞200萬
青年涉雨傘襲警脫罪 官：警供辭前後不一
扮乘客稱「唔啱路」誘入窮巷 刀匪劫的士5000元
兩月大女嬰與父同牀猝死
涉虐男友 被告稱事主風筒吹下體改善性能力
上半年罪案增28% 警：主因反修例 暴力案件升13.5% 妨礙公安飈7倍
隔離病房智能鏡頭 助醫護遙距巡房
專欄：愈動盪愈流行的「穩定幣」 ／文：章濤
尊子漫畫
【Emily】同轟禁堂食 泛民建制獻計為民搵位
【Emily】參選挑戰梁繼昌 譚香文自稱民主女神
【Emily】學城城踢腿 張國鈞組男團推MV
【Emily】血庫存量跌到4日 紅會籲踴躍捐血
【Emily】泛民初選分析：兩三「票倉」可定戰局
【Emily】政府或唔再派代表去中西區議會
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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戴耀廷失終身教席：向林鄭上訴 指校委多外人 學術事宜應跟從教委會意見
陳文敏：校委會決定背棄大學價值 陳健民：除非上帝感召林鄭
港大學生會聯署抗議 促撤回決定和交代理據
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