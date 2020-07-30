專欄：愈動盪愈流行的「穩定幣」 ／文：章濤

談到資產撤離，不少人會想起「離岸戶口」。但現在離岸戶口不限銀行帳戶，更有人擔心營運商將伺服器搬離香港，故需一個離岸應用程式登記帳戶。然而，資產撤離依然最多人感興趣，故坊間流傳各種「走資」攻略，務求滿足那些希望將錢調離香港以保障自己的受眾，有傳各大銀行對資金流向監控亦會變得嚴格。但開立離岸戶口有一定門檻，如資產不多又想將錢安全搬離香港，加密貨幣成上佳選擇。

交易所CoinDesk數據指出，香港法幣交易所中，穩定幣USDT兌港元的交易量在5月底及6月底時激增近10倍，推算下正是《港版國安法》推出及實施的日子，可見利用USDT作資產轉移工具一途有其支持者。

穩定幣即與其他價格浮動的加密貨幣相比幣價相對穩定的幣種，它們多與美元掛鈎，但又具備加密貨幣保密性質。而眾多穩定幣中，以USDT和USDC兩種以美金為本位的幣種最為人接受。前者使用率最高，市值約百億美元，佔穩定幣市值總額的九成；後者由受監管的金融機構以與美元1:1掛鈎的價格發行，予人信心。

掛鈎美元 具保密性質

穩定幣之所以在動盪環境下受追捧，是因為它們既可以讓持有者以不記名的形式轉走法定貨幣，更可用作幣幣交易的媒介，轉購其他加密貨幣，但最令人安心的理由，始終是其價格穩定，不會大上大落。

全球政經環境的不穩促成了穩定幣的流行，也顯示出加密貨幣的資產角色逐漸被人接受，但無論是以穩定幣的形式入場，抑或沾手比特幣或其他知名幣種，都會令加密貨幣慢慢進入大眾視野，其作為不記名資產轉移方法的功用亦漸為人所識。

作者：章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]