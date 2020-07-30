隔離病房智能鏡頭 助醫護遙距巡房

鏡頭配通訊器 病人可即時匯報

Axis Communication以其開發的智能攝錄鏡頭，可於隔離病房放置配備180度視像鏡頭及可作即時通訊用的通訊器，病人有需要可即時聯絡醫護站，而通訊器更有180度鏡頭，「如病人情况變差，拿不到通訊器或通訊器掉在地上，醫護可藉該鏡頭了解病房內情况」。而醫護站亦設鏡頭，再接駁隔離病房內的屏幕，讓醫護可透過屏幕與病人溝通，「例如提示病人提供深喉唾液樣本」，令醫護人員毋須進入隔離病房即可完成每日例行巡房手續，減低感染風險，亦節省醫護人手及時間。

7月查詢增6倍 台灣醫院試用

該系統原用於深切治療部，但因應席捲全球的新冠肺炎疫情，開拓至應用於隔離病房，於大中華區，現有一家台灣醫院試用。趙說，考慮到病人私隱，公司研發遙距巡診系統的網絡保安系統合乎歐盟《一般資料保護規範》（GDPR），片段及資料儲存均由用家設定。趙補充，該方案系統售約2萬至3萬港元，涵蓋一個隔離病房及一醫護站，隨着應用系統的隔離病房愈多，成本可愈低。

因應疫情，相關方案系統於7月前有穩定數量的查詢，而7月查詢數量增長更達5至6倍。公司正積極接觸有興趣的團體及組織如醫療機構、學校、零售及餐飲業等。

明報記者