上半年罪案增28% 警：主因反修例 暴力案件升13.5% 妨礙公安飈7倍

警方表示，今年上半年整體罪案較去年同期增7050宗，增幅達27.9%，但與去年下半年比較，整體罪案輕微回落4.9%。

有關升幅主要涉及反修例事件相關罪案，當中暴動和非法集結等妨礙公安罪行有203宗，較去年同期上升7.1倍；縱火、刑事毁壞及藏有非法工具亦分別上升85%、39%及5.3倍。

截至6月底反修例共拘9216人

警方稱，截至6月底，反修例事件相關的被捕人數共9216，包括3725名學生，其中已檢控1972人，包括653人被控暴動罪；至今141人被定罪，涉及罪行包括暴動、非法集結、刑事毁壞、傷人、襲警、藏有攻擊性武器等，其中57人已判囚。

詐騙升逾倍 多涉網購口罩

其他主要上升罪行包括詐騙案，今年上半年共8129宗，較去年同期上升1.1倍，升幅主要來自1月底起因疫情而出現的網購口罩騙案，涉及2292宗，佔升幅逾半，總損失金額達7022萬元，警方至今共拘捕96名騙徒，偵破341宗案件。另外電話騙案及網上情緣騙案均錄得顯著上升，分別上升1.8倍及52%。