涉虐男友 被告稱事主風筒吹下體改善性能力

否認施襲 稱事主自行撼頭埋牆

39歲女被告麥凱晴（又名麥嘉雯）早前否認一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪。被告形容事主X是真愛，惟兩人在置業事宜出現分歧。被告於2018年8月19日與X的親友吃飯，親友游說被告為X早前落訂的將軍澳物業支付首期，令被告不滿。兩人返回寓所後，被告獨自回到睡房，其間客廳傳來「嘭嘭聲」，被告稱發現X的頭部紅腫，相信他自行「撼頭埋牆」。被告否認向X施襲，稱「我咁愛佢點會呀！」

親友飯局約一周後，被告稱兩人親熱時X疑似無法勃起，他逕自走入洗手間。被告發現他手持風筒「吹緊自己下面」，隨即喝止。被告稱X埋怨自己「唔生性」，才會嘗試用風筒的熱風令下體「冷縮熱脹」。

被告稱及後向X提出分手被拒，於是獨自回房哭泣。被告踏出房門見到X坐在客廳，當時他的胸口有多道傷口，地上有一灘水及剪刀等。被告稱X向她哭訴，「為咗你我死都得，求下你唔好唔要我」。被告今繼續自辯。

【案件編號：DCCC1193/18】