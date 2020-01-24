岑子杰遇襲案 車手：打跛阿杰隻腳酬勞200萬

首被告何力桓（16歲）否認一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害和一項未獲授權而取用運輸工具罪，但承認無牌駕駛及駕駛車輛無第三保兩罪。次被告羅建華（29歲）承認各一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三保罪名。

首被告16歲 認無牌駕駛

據次被告承認的案情指，他於去年8月29日駕駛私家車，接載兩名施襲者及首被告到佐敦。岑子杰及友人在一間餐廳用膳時，車上兩名施襲者分別持棒球棍及牛肉刀衝入餐廳，一人棍毆岑子杰友人前臂3下，最終逃離現場。

次被告認駕車 否認施襲

稱受聘印度男獲酬5000

次被告警誡下承認當日負責駕車，沒有襲擊他人。他說，去年8月中受一名印度男子聘用為本宗襲擊案的司機，對方向他提供5000元報酬及一張「阿杰」的相片。他知悉「屯門有香港人要打跛阿杰隻腳，酬勞有200萬」。次被告亦在印度男子的要求下，找到首被告幫忙。

案發當日，次被告按照印度男子指示，在屯門接送印度男、兩名施襲者及首被告往佐敦，完事後自行乘的士返回屯門。聆訊明續。

【案件編號：DCCC880/19】

（反修例風暴）