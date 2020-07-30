教大前講師涉遊行藏弩 警：一定係發射器 被告：童軍教具

現為生物科技技術研發專員的被告岑嘉林（37歲），被控於今年1月1日，在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及18支削尖木棒，以及1月2日在其黃大仙橫頭磡邨的住所內管有兩把弩及5支箭。根據控辯雙方同意事實，被告家中的5支箭為3支膠箭及2支金屬尖頭木箭。

警員周振標憶述，當日下午4時許坐在警車上巡邏期間，在灣仔胡忠大廈附近下車截查被告，並在被告背包裏發現一個黑索袋，遂查問被告袋中物，被告回應「入面裝畫架」。周打開索袋搜出一把弩，認為「呢個一定係發射器」。周再查問下，被告只回答「係嗰朋友畀我」。之後被告在警誡下保持緘默。

抄錄警誡前說話無交被告簽名作實

警員周振標盤問下承認，他把被告警誡前的說話抄進記事冊，卻沒有給被告過目及簽名作實，「係我做漏咗少少嘢」。庭上播放警方測試涉案物品的片段，3把弩中，有兩把弩發射部分木棒至5米外的發泡膠板上；剩下一把弩則完全不能發射任何膠箭或木棒，部分木棒在測試途中折斷。

警試射3把弩 1把不能發射

擁有博士學位的被告自辯時解釋，他自幼參與童軍，現為一旅團副團長，製作弩模型是用作童軍手工藝及箭藝班的教具，以畫架木條造成，「畀童軍試射下，咁都幾好玩」，削尖木棒是「白膠漿黐埋，用鉛筆刨刨一刨」，供測試弩模型用，所有物品只是放在袋內忘記拿出來，沒有打算在遊行時用以製造混亂。案件今續。

藏棒球棍辣椒噴霧

港隊前柔道代表囚18月

另外曾入選港隊柔道代表的地盤電工學徒李育誠（21歲）於去年8月在上水新康街及新祥街交界，被指在車內藏有棒球棍、鐵通及辣椒噴霧，亦涉在住所內藏有激光筆，早前在粉嶺裁判法院被控兩項管有攻擊性武器罪。

裁判官昨裁決中表示，涉案物品中的鐵通與被告工作有關，但不接納兩瓶容量為1公升的辣椒噴霧用作驅蟲，以及兩支棒球棍用作與友人打球的說法，故裁定其中一項罪成。裁判官又表示，棒球棍可用作圍毆，使人身體嚴重受傷至植物人或永久傷殘，故判處被告監禁18個月。判刑後，被告的懷孕未婚妻在庭上落淚。

明報記者

【案件編號：ESCC29、FLCC422/20】

（反修例風暴）