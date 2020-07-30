教局函學校 促發家長信提醒勿違國安法

教育局常任秘書長楊何蓓茵本月初以題為「回顧挑戰 共創晴天」去信津貼、直資學校的辦學團體，稱較早時間已向全港官立學校發信，闡明其對學校的管理和教導學生的要求，並已要求官立學校盡快發出家長信，抄送區域教育服務處，建議辦學團體採取相同做法，以加強家校合作。信函亦附上家長信範本，供學校轉發家長。

提供家長信範本供轉發

本報昨翻查中小學校網，至少9間中小學已上載有關家長信，大部分為官立學校。家長信提到，學校若發現有學生發起、組織或參加政治活動，特別是有風險或疑似違法的活動，無論是否在學校或穿著校服進行，會立即勸止。

教局：製新教學資源 盡快給學校

教育局提供小學及中學的家長信範本稍有不同，小學版本提及，「同學們年紀小，或難以完全理解有關課題，但過去亦有小學生參與社會事件和涉及違法行為」，呼籲家長再次提醒子女，「不要受人煽動，守法守規，遠離危險」；而就中學生家長信則詳列《港區國安法》針對的四類行為或活動，並列出國安法下本港居民仍享有及行使的權利和自由，呼籲家長提醒子女「不要受人煽動，守法守規，以免抱憾終身」。

教育局昨回覆本報稱，當局致函辦學團體感謝他們一直為學生學習和成長克服重重挑戰，而考慮到家長配合的重要性，故建議辦學團體採取相同做法，向家長發信及作出解說。當局稱，國家安全教育是《憲法》和《基本法》教育的重中之重，現正就國家安全教育在不同學習階段的學習元素，尋求相關政策局及不同範疇專家的意見，以便製作新的教學資源，完成後會盡快提供給學校採用。