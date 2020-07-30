美澳聲明：冀港如期舉行公平自由選舉

美國國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀在華盛頓與到訪的澳洲外長佩恩和國防部長雷諾茲會談。蓬佩奧讚揚澳洲敢於抵抗來自中國的壓力，以及因應港區國安法實施而暫停與香港的引渡協議。佩恩則說美澳在法治上擁有共同承諾，重申雙方會追究破壞法治的國家。美澳又發表聲明，重申深切關注港區國安法實施，表示希望香港能在9月6日舉行一場「直正自由、公平、可信與和平」的立法會選舉。

歐盟限制輸港鎮壓設備

此外，歐盟周二宣布採取一系列措施回應港區國安法實施，包括限制對香港出口任何可能用於內部鎮壓、截取通訊及網絡監控的設備和技術，又稱會推出措施支持香港人，包括給予簽證、獎學金及學術交流等，讓港人更易前往歐洲。德國外交部發聲明稱，德國會以對待中國大陸的方式對待香港。港府昨晚回應歐盟就《港區國安法》而公布的結論和措施，稱屬錯誤決定。發言人稱，港府呼籲歐盟成員國務實理性，避免採取損害港歐長久以來互惠關係的措施。

（路透社/紐約時報/彭博社/德國之聲）

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