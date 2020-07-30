初選結果續有效否 黃之鋒：民意清晰

【明報專訊】立法會選舉提名期明日結束，昨共有18張名單報名參選。有指政府將押後選舉一年，多名民主派參選人均反對，區議會（第二）界別（超級區議會）參選人王百羽說，難料民主派一年後的選舉形勢，需待政府公布押後細節方可作出應對。至於民主派初選結果在一年後是否仍有效，九龍東參選人、前香港眾志秘書長黃之鋒說初選顯示的民意清晰，是民主派協調的基礎，相信民主派會按照民意商討選舉押後的對策。
梁美芬倡重新報名：參選人限制多
九龍西參選人、經民聯梁美芬認為若選舉押後，重新報名是較可行辦法，可開放更多自由給參選人議政。她解釋，參選人身分帶來許多限制，「現在我每發放一個信息，往往要寫上選舉廣告」，倘在押後期間仍須考慮行動是否與選舉有關，是很麻煩的事。
選舉提名期明日截止，按原有程序，選管會將於8月6會舉行候選人簡介會，即確定候選人身分及誰人未能「入閘」。
方國珊再參選 素人未初選亦報名
民主派早前舉行初選，定出選舉報名名單，昨日再有無參加初選的「素人」報名，包括在新界東選區，曾參加區議會選舉落敗的羅庭輝，伙拍區議員張正皓及其弟弟、北區區議會主席羅庭德組團隊參選。另外，屢敗屢戰的方國珊昨亦報名參選新界東。
至於由區議員互選的區議會（第一）功能界別，至昨日有6人參選，昨報名的有大埔區議員任啟邦及屯門區議員李家偉。任啟邦被問「區一」有否協調參選人，他稱暫時沒有機會。