初選結果續有效否 黃之鋒：民意清晰

梁美芬倡重新報名：參選人限制多

九龍西參選人、經民聯梁美芬認為若選舉押後，重新報名是較可行辦法，可開放更多自由給參選人議政。她解釋，參選人身分帶來許多限制，「現在我每發放一個信息，往往要寫上選舉廣告」，倘在押後期間仍須考慮行動是否與選舉有關，是很麻煩的事。

選舉提名期明日截止，按原有程序，選管會將於8月6會舉行候選人簡介會，即確定候選人身分及誰人未能「入閘」。

方國珊再參選 素人未初選亦報名

民主派早前舉行初選，定出選舉報名名單，昨日再有無參加初選的「素人」報名，包括在新界東選區，曾參加區議會選舉落敗的羅庭輝，伙拍區議員張正皓及其弟弟、北區區議會主席羅庭德組團隊參選。另外，屢敗屢戰的方國珊昨亦報名參選新界東。

至於由區議員互選的區議會（第一）功能界別，至昨日有6人參選，昨報名的有大埔區議員任啟邦及屯門區議員李家偉。任啟邦被問「區一」有否協調參選人，他稱暫時沒有機會。

（立會選舉）