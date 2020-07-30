人大常委8‧8開會 未見香港相關議程 倘延選設臨立會 泛民擬商參與否

譚耀宗：未悉港府提請人大作決定

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊昨在facebook直播，與浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛討論押後選舉問題。陳家洛說，目前為止，今年已有63個國家及地區準備舉行或完成選舉，認為可在疫情新常態下平衡公眾健康及市民投票權，舉例已完成國會選舉的韓國，為體溫較高的投票人設獨立投票間等（見表）。本港選管會5月亦提出類似的防疫投票安排。陳家洛說，香港的專家暫沒說投票會引發高感染風險，批評政府不應顛倒因果，很多地方都是政府定下投票日子，大家朝住目標控制疫情。

陳家洛：倘臨立會特首訂議程 變三權合作

至於有指一旦押後立法會選舉，真空期內可按《立法會條例》第11條由特首要求上屆立法會主席召開緊急會議，上屆議員會被視為議員，甚至延長議員任期。陳家洛形容為「萬年立法會」，緊急會議議程由特首所訂，變成「三權合作」。陳淑莊稱，「你坐（開會）是否代表你認同做法？」，認為民主派要想清楚該一年真空期是否要參與會議。

尹兆堅：多做一年匪夷所思 朱凱廸：無理由參加

民主黨尹兆堅認為，全體議員多做一年是「匪夷所思」，質疑其法理基礎。議會陣線立法會議員朱凱廸向本報稱反對押後立法會選舉，亦無理由參加緊急會議。二人同稱民主派要商討如何應對。

曾鈺成：召集一半議員通過財案不難

立法會前主席曾鈺成在《香港怎麼辦》短片中說，如期選舉風險很高，若推遲要做好政治考慮，因市民一定會批評是剝奪政治權利，「有些人已說，推遲得一次便有第二次」，而美國國務卿也說關注9月選舉。他說，法律上推遲選舉無問題，如今屆立法會解散，特首可要求主席再召開會議，雖然每年立法會有法例要通過，但不是急需，而要審議財政預算案、施政報告便可召開緊急會議，只要夠法定人數便可，而基本法規定，立法會法定人數是一半，相信若有重大立法工作要做，找一半議員回來應不成問題。

中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪於港台節目《千禧年代》表示，立法會選舉相當重要，認為政府政策未能反映民意，要藉選舉來解決現時的政治死結。他說，倘政府提請人大決定，會令人覺得法治進一步被削弱，亦令政府施政更困難。

明報記者

（立會選舉）