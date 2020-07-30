港大學生會聯署抗議 促撤回決定和交代理據

聯署聲明要求校委會撤回解僱戴耀廷的決定，並於8月10日前，以書面形式公開推翻教委會建議的理據。聯署又要求校委會檢討及修改《香港大學規程》第18條校委會中校外委員任命程序，包括校委會主席，並在過程中確保各持份者參與。學生會長葉芷琳批評，校委會中校外人佔大多數，並由政府政治主導，抗議行動將由學生、教職員及校友以實名聯署，但學生會將其個人資料保密。

本報昨向部分校委查詢堅持推翻教委會決定的理由，大部分均未能聯絡上。校委之一、港大土木工程系教授岳中琦表示不接受訪問，另一名成員、皮膚科專科醫生陳衍里則表示不願置評（No comment）。

前人文學院主任：無比傷心 未來校園或自我審查

已離開港大的港大前校委、人文學院主任柯天銘昨亦於facebook發帖重提5年前與其他學者發起校內靜默遊行，抗議港大院校自主逐漸遭到侵蝕。他提到，當年已特別關注由政府指派的李國章擔任校委會主席，會招致前晚戴耀廷被裁的後果。他又表示，感到無比傷心（enormously sad），認為未來教職員及學生或會自我審查，5年前發起的校內靜默遊行將不復見。