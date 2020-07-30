陳文敏：校委會決定背棄大學價值 陳健民：除非上帝感召林鄭

陳文敏回應本報稱，作為戴耀廷代表律師，他不便回應，唯一能說的是校委會決定與以校內人士為主的教務委員會背道而馳，不能代表大學師生的看法，「是一個背棄大學價值的政治決定」。

陳文敏在戴耀廷倡議佔領中環期間任院長，他稱院長責任不是處理教職員在校外的政治活動，自己只是以一貫原則處理有關事情，其他的事「不須亦不該考慮」。

陳健民在佔中案開審前已提早退休，他昨在網台節目《議會內外》稱，對戴耀廷被解僱但校委會無充分解釋感到很憤怒，批評港大決定「相當粗暴」，指出要解僱終身制的教授「是很嚴重的事」，因終身制目的是保護學術、言論自由，冀學者研究無禁區，亦可批判社會現象，指港大此舉「破壞我們現有體制」。

陳健民：解僱終身制教授「很嚴重」

陳健民並指出，大學要解僱教授要有「good cause（好的因由）」，並非有刑事紀錄就要解僱，而在外國，學者因公民抗命被捕「不是很奇怪的事」，况且戴耀廷所犯的並非不道德的罪行，佔中後他們亦獲很多外國大學邀請演講，看不到大學名譽受損。陳健民強調校委會要交代，因事件嚴重動搖大學學術自由。至於戴耀廷料提上訴，陳健民稱，「特首的答案都寫了在黑板，除非上帝感召令她良心發現」。