戴耀廷失終身教席：向林鄭上訴 指校委多外人 學術事宜應跟從教委會意見

料上訴不可能成功「不讓林鄭置身事外」

曾是佔中發起人之一的戴耀廷昨稱，雖然知道向特首上訴不可能成功，「但我不會讓林鄭月娥在傷害香港學術自由的事上，可以置身事外」。至於會否提司法覆核，他稱有待與律師團隊商量。他又透露，計劃一兩年內完成一本有關法治的普及讀物，並會在本港推動法治教育。

戴在社交平台公開提交予校方的書面陳辭（見表），其中交給教務委員會的一份，以不少篇幅詳述他2014年有份發起的「讓愛與和平佔領中環」（佔中），涵蓋公眾商討階段、佔中爆發，到後來因佔中案被定罪。戴稱，和平、非暴力乃佔中原則，並旨在爭取真普選。

稱案件不涉誠信濫權 獲全球800學者支持

戴引用聯合國教科文組織就高等教育界教學人員的建議，認為只在教員涉疏忽職守、偽造研究結果、嚴重違法財務行為等情况，校方才應以解僱作紀律處分。他亦引述《達累斯薩拉姆學術自由和學者社會責任宣言》，稱教研人員一旦獲聘，應受終身教席保障，除非其與學術專業不符，否則不得解僱。

他續稱，其案不涉誠信問題、濫權、盜用資金或資料；而他被法庭定罪與詐騙、暴力或性罪行無關，亦沒影響其學術聲譽，仍獲邀到耶魯、史丹福等大學演講或參與研討會，最近亦收到倫敦國王學院潘迪生法律學院邀請，成為訪問研究員。另外全球逾800名學者致函以示支持，更促請港大保護其教席。

戴在交予校委會的陳辭，則披露教務委員會曾兩次開會，討論其教席問題。戴表示，解僱他與否關乎學術及專業判斷，相關問題最好交由學者決定。他說，由校長、副校長、各學院院長等港大學者組成的教務委員會，經詳細討論後，認為他在佔中案被定罪及判刑，屬行為不當（misconduct），但不構成「好的因由」（good cause）解僱。

教局：上訴收到會處理 港大：不評論

校委會周二晚沒有接納教務委員會的意見，以18比2票數通過即時解僱戴耀廷。

對於如何處理戴耀廷提出上訴及安排，本報向特首辦查詢，獲教育局回覆稱，根據《香港大學條例》第12(11)條，如不服校委會終止聘任任何教師的決定，有關人士可向校監提出上訴，就戴耀廷表示會提出的上訴，上訴收到會獲處理。至於上訴程序、港大曾否有同類解僱案例，港大回應，大學處理人事事宜，過程涉及機密個人資料，並要確保程序的完整公正，大學不會就有關事宜作任何評論。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676