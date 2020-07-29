【Emily】作者「施嘉雯」原來係潘麗瓊

話用筆名普遍 名字非專利

潘麗瓊喺專欄話，該書主編只要求每個作者貢獻一篇文，佢寫咗兩篇，為免破壞規矩，就要求佢用筆名。佢對帶來不便感抱歉，又話文壇用筆名好普遍，「名字不是任何人的專利。如果有人誤會了，澄清就是了」，並反問「為何要牽連其他作者」，批評有人「語帶嘲諷，以抹黑為目的」。

真嘅施嘉雯就喺facebook還原番事件經過，話早喺7月10日已問過潘麗瓊係唔係有人用咗佢個名寫書，當時潘冇認到，並話「another person bearing the same name（有人同你個名一樣）」，去到7月26日再問，潘都無承認，反問：「正如明報有作者用筆名，你是否要公開他們的真正身份？」

政界唔少人對事件感到不齒，好似新思維前副主席鄭承隆同南區區議員羅健熙都話，要用「潘麗瓊」嚟做筆名。羅健熙仲率先示範，以「潘麗瓊」署名，要求解散、重組警隊。