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【Emily】郭偉強稱陳志全「菊花先生」 慢必轟歧視：要立性傾向歧視法

【明報專訊】陳志全（慢必）早前向工聯會郭偉強提出私人檢控，指控郭喺立法會拉跌佢。郭偉強（圖）前晚喺網上直播，鬧慢必政治炒作，仲以「菊花先生」稱呼佢，疑以性取向嚟攻擊慢必。慢必喺facebook鬧郭偉強歧視，亦再次藉機會提及香港需要《性傾向歧視條例》，唔少民主派人士都聲援慢必。

昨直播話菊花無貶義

Emily試過打畀郭偉強，佢就叫大家睇佢噚晚個直播。郭喺直播再回應菊花論，佢話菊花本身係好嘅嘢，唔存在貶義，「除非你戴有色眼鏡，如果唔係，菊花就係菊花」；仲話自己支持訂立性傾向歧視條例，又話如有人話佢係歧視，「咁就本身係歧視，或者玻璃心嘅歧視」。

張志偉引社工指引提醒郭

郭偉強被私人檢控，前日上庭後，夜晚喺fb開直播，用「菊花先生」稱呼慢必，話佢仲用「菊花團」嚟稱呼慢必嘅支持者。直播中有人問邊個係「菊花先生」，佢就無開名，只係話「大家話畀佢知邊個係菊花先生，菊花茶又好，菊花精又好，咩都好」。

慢必就放咗打咗郭偉強格嘅影片上fb，話「邊個話無歧視？」，並提到香港應該要訂立《性傾向歧視條例》。代表社總出選社福界立法會選舉嘅張志偉就引用《社工工作守則實務指引》，提醒番身為社工嘅郭偉強，有需要致力防止及消除歧視，社工亦認同有需要推動大眾尊重社會不同文化，仲附上社工註冊局嘅投訴表格網址。

相關字詞﹕性傾向歧視條例立法 私人檢控 陳志全 郭偉强

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