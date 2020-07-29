涉虐男友 女子自辯：一見鍾情 性未滿足

述父反對婚事 泣不成聲要休庭

39歲被告麥凱晴（又名麥嘉雯）早前否認一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖傷人罪。自幼在加拿大讀書的被告昨供稱，案發時擔任資產管理工作，獨居於跑馬地自置物業，惟案件後她被解僱，現在無業。

她憶述，2018年4月7日透過相親認識事主X，對他一見鍾情，不久成為情侶，透露X有鍾意「睇靚腳的女仔」、「聞嘢」的癖好。她又說，自己曾在加拿大滑雪遇意外傷及椎間盤，一旦懷孕會有小產甚至生命危險，惟兩人同年5月19日首次有性事，X未有用安全套，令她當時「好激動、好驚」，更揚言日後再有這樣情况，「我一定會分手」，惟之後X只要一戴安全套便早泄或不舉，從未在性事上滿足她。她表示「我真係好愛佢」，在庭上激動地否認曾因性事問題將X的頭撞向牆邊，又稱X同年6月成功向她求婚。

醫生盧逸安昨以控方證人身分作供，憶述2018年8月29日X與被告到診所求診，X全程不發一言，被告稱X陰莖被熱水淥傷，並透露兩人將到日本沖繩度蜜月，被告曾指着X的陰莖謂「唔知幾時用得」。盧當時回答「起碼要兩三星期後」。盧稱X之後沒覆診，因甚少見陪診的人這麼着重性事，尤其是女性，所以對本案印象深刻。

【案件編號：DCCC 1193/18】