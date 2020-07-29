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團結香港基金 倡遷置葵青碼頭

【明報專訊】智庫「團結香港基金」昨發表研究報告，指本港物流業用地長期供不應求，預測至2030年會有390公頃棕地被政府收回作其他發展，令物流業用地減少。報告提出5項建議，包括在港珠澳大橋人工島、龍鼓灘與屯門西等4個策略位置發展「物流樞紐」，並分階段遷置葵青貨櫃碼頭等，以推動本港物流業持續發展。

稱需增1300公頃工業用地

團結香港基金副總幹事黃元山表示，供物流業發展土地不足應付需求，令不少營運商需租用新界空置農地，導致「棕地」問題。他稱，除住宅用地短缺外，各類經濟產業用地亦持續短缺，建議政府大面積增加土地。

該基金土地及房屋研究主管葉文祺稱，隨着政府在新界推行多個新發展區，預測至2030年，政府將收回390公頃棕地作住宅等，可供物流業發展用地將出現負增長，若要追上行業增長，需增加1300公頃工業用地。

報告提出5項建議，包括在港珠澳大橋人工島、龍鼓灘與屯門西、新界西北和新界北4個策略位置選址發展物流樞紐，料可提供740至930公頃物流業發展用地。

籲遷碼頭到長洲以南人工島

報告又指出，龍鼓灘與屯門西一帶可分三階段發展，首階段在龍鼓灘填海造地重置特殊工業，騰出的土地可發展寫字樓、酒店或現代物流；之後重新發展內河碼頭用地作大型住宅用途。

報告又建議遷置葵青貨櫃碼頭到位於長洲以南的人工島，騰出市區核心用地發展住宅；又指目前葵青貨櫃碼頭周邊有四成、約52公頃後勤用地未被善用，政府曾規劃作長遠發展，但大部分未落實。報告亦建議設立法定機構專責推動物流業發展。

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