團結香港基金 倡遷置葵青碼頭

稱需增1300公頃工業用地

團結香港基金副總幹事黃元山表示，供物流業發展土地不足應付需求，令不少營運商需租用新界空置農地，導致「棕地」問題。他稱，除住宅用地短缺外，各類經濟產業用地亦持續短缺，建議政府大面積增加土地。

該基金土地及房屋研究主管葉文祺稱，隨着政府在新界推行多個新發展區，預測至2030年，政府將收回390公頃棕地作住宅等，可供物流業發展用地將出現負增長，若要追上行業增長，需增加1300公頃工業用地。

報告提出5項建議，包括在港珠澳大橋人工島、龍鼓灘與屯門西、新界西北和新界北4個策略位置選址發展物流樞紐，料可提供740至930公頃物流業發展用地。

籲遷碼頭到長洲以南人工島

報告又指出，龍鼓灘與屯門西一帶可分三階段發展，首階段在龍鼓灘填海造地重置特殊工業，騰出的土地可發展寫字樓、酒店或現代物流；之後重新發展內河碼頭用地作大型住宅用途。

報告又建議遷置葵青貨櫃碼頭到位於長洲以南的人工島，騰出市區核心用地發展住宅；又指目前葵青貨櫃碼頭周邊有四成、約52公頃後勤用地未被善用，政府曾規劃作長遠發展，但大部分未落實。報告亦建議設立法定機構專責推動物流業發展。