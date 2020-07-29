對手黃浩華：為港人守住條線

自言業界前線 較落地

在《港區國安法》下，黃認為部分條文有可能打壓網絡自由，網絡公司或會撤離香港，又稱國安法有造成「文字獄」風險，令市民擔心誤墮法網而自我審查，憂慮互聯網這片「自由土地」或因而消失。他期望可以「為香港人守住條線」，亦期望團結業界向政府施壓。

談及對手朱嘉盈，黃說知道對方創業多年，估計她對電子商貿等應有一定認識，雖然對方並非傳統資訊科技業界，但認為任何人都有參選及投票權利，對她參選表示尊重。他認為自己是業界前線員工，較落地，亦會與議會以外的組織及公民社會聯繫。他說過去曾就「網絡23條」、開放數據等約見官方及與不同關注者開會，不太擔心自己有知名度低的問題。

問到有無信心全取莫乃光支持者的票，黃認為選民有自由意志，選票非屬於任何一個人，期望這個多月以政綱吸引選民投他一票。在上屆選舉，莫乃光取得6253票，對手楊全盛得3425票。

（立會選舉）