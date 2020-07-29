對手黃浩華：為港人守住條線

【明報專訊】資訊科技界參選人黃浩華早於「雨傘運動」後積極參與IT業界議題，推動開放數據，宣布參選時亦獲現任業界議員莫乃光支持。黃浩華說，身為前線科技人員，期望能為業界爭取落地政策，亦期望「為香港人守住條線」。他說因對政府缺乏信任，令市民在智能燈柱等議題上懷疑科技，亦對業界有恐懼。他認為專業人士應以知識維護公眾利益，當政府欲以科技監察人民，作為業界代表，更應保障市民利益。
自言業界前線 較落地
在《港區國安法》下，黃認為部分條文有可能打壓網絡自由，網絡公司或會撤離香港，又稱國安法有造成「文字獄」風險，令市民擔心誤墮法網而自我審查，憂慮互聯網這片「自由土地」或因而消失。他期望可以「為香港人守住條線」，亦期望團結業界向政府施壓。
談及對手朱嘉盈，黃說知道對方創業多年，估計她對電子商貿等應有一定認識，雖然對方並非傳統資訊科技業界，但認為任何人都有參選及投票權利，對她參選表示尊重。他認為自己是業界前線員工，較落地，亦會與議會以外的組織及公民社會聯繫。他說過去曾就「網絡23條」、開放數據等約見官方及與不同關注者開會，不太擔心自己有知名度低的問題。
問到有無信心全取莫乃光支持者的票，黃認為選民有自由意志，選票非屬於任何一個人，期望這個多月以政綱吸引選民投他一票。在上屆選舉，莫乃光取得6253票，對手楊全盛得3425票。