參選IT界 追隨者跌5％ 日日煮朱嘉盈否認是建制派

朱嘉盈強調拍板參選是近期的事，自我定位是「中間路線」，冀以「實事求是」重建信任，「現在情况愈走兩極，官民對立，意見分歧，對香港不一定有好處」。

朱嘉盈於2018年一個訪京團中獲國務院副總理韓正接見，去年則獲邀上京參加國慶閱兵。她有意參選的消息上周傳出後，她被標籤為建制派，其品牌DayDayCook於社交平台出現「unlike潮」，她透露追隨者（followers）錄得5％至6%跌幅，「對實質影響不大，但每日見到負評，對心理影響會有的」。她說自己以平常心面對，又不同意被定義為建制派，「以我認識，『建制派』是對所有政府法案都贊成，例如修訂《逃犯條例》。如果我上年已是立法會議員，看見那麼多香港人站出來反對，我相信我投不到支持票」。

無悔發帖讚林鄭伍淑清

網民翻查其社交網站帖文，發現她曾形容特首林鄭月娥為「榜樣」，又視美心集團創辦人伍清德長女伍淑清為「偶像」，朱嘉盈說無悔寫過這些帖文，認為林鄭月娥「有能力」，但修例風波中「她作的選擇有很多不同和錯的地方」；對於伍淑清，她佩服對方建立飲食王國，但對其言論亦有意見：「我們沒可能、沒條件說放棄他們（年輕人）。」

DayDayCook品牌主要投資者為K11及阿里巴巴，被問到決定參選前有否諮詢過投資者及中聯辦，朱嘉盈說公司持份者尊重其決定，又稱主要諮詢對象為身邊親友。

（立會選舉）