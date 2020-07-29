籲圍新屋嶺控煽惑集結 網民「金正恩」稱只為呃like

稱只打算唱歌笑警 沒想實行細節

被告潘榕偉早前否認一項煽惑他人參與非法集結罪。控方昨播放被告的錄影會面。他表示，當時很多新聞提及不明的自殺個案，亦有示威者聲稱在新屋嶺內遭性暴力對待，故發表涉案帖文，希望引起更多人關注，承認文中提及的「黑警舊同學」屬虛構。他又說，曾發帖「睇下有冇可能號召幾十個人包圍新屋嶺」，滋擾有關設施，令設施停用，惟後來沒人留言表示認同，事件不了了之。他沒打算使用任何工具，只打算唱《榮光》和嘲笑警方的歌曲，「冇諗詳細點樣實行」。

被告在另一錄影會面中直言，不相信有人遭輪姦和打死，發帖目的只為「呃like」和發泄，事後亦沒查證和澄清有關言論。

去年擔任新屋嶺扣留中心警署警長，現已退休的詹興和在盤問下表示，有同僚去年9月21日發現中心外遭紅油噴上「奧斯威辛集中營」字樣，翌日則在中心外發現有布袋藏有頭盔等物品。至同月26日，有銀髮族在中心外舉行導賞團。

詹在盤問下稱，不知參加者事前看過什麼資訊，同意導賞團當日和平散去，警方亦未在上述事件中拘捕任何人。裁判官裁定案件表證成立，押後至9月14日續審。

【案件編號：WKCC3932/19】

（反修例風暴）