藏彈簧刀學生判守行為 官稱辯方誤導主動覆核

被告吳銘揚暫准繼續保釋外出。刑期覆核源於被告於上月30日於東區裁判法院判刑，辯方引述被告在高院保釋申請的判辭稱，此類案件通常以罰款方式處理，被告須還押7天是「不合比例及不公平」。裁判官香淑嫻判刑後認為過於依賴辯方引述，惟又未經核實，故早前着控方索取高院的判辭謄本。

香官昨讀出謄本部分內容指出，高院認為此案的事實基礎只為被告被截查後搜出涉案彈簧刀，並無證據指被告會如何使用，因此法律上難以支持監禁式刑罰。高院法官雖並非要左右裁判官判刑，但考慮相關判刑選項後，不給予保釋或會造成不公平。

官：辯方引述未見於判辭

香官之後指出，辯方在判刑當日曾引述「不合比例及不公平」的字眼，「從來都冇出現過喺判辭入面」，亦無提及罰款為通常的處理方式，並表示辯方的引述不準確，「沒有發生過」。控方同意香官的觀察。

辯方：關鍵字有出現 無扭曲判辭

辯方解釋，引述的關鍵字有出現，判辭中亦提到，若被告被判入教導所而喪失自由最少6個月的話，亦是「超乎比例」，與辯方所說的「不合比例」屬相同意思。辯方強調無扭曲判辭上文下理，只是「精華咗」。

不過香官表示，上次判刑辯方曾說引述高院字眼，但今卻發現並非如此，表示不論辯方是否故意，亦「認為自己被誤導，影響判刑決定」。

【案件編號：ESCC2524/19】

（反修例風暴）