小巴撞死過路人 一日兩宗 一遭拖行300米 一下半身壓輪底

【明報專訊】東九龍一日發生兩宗涉及小巴的奪命車禍。昨早及傍晚，兩名七旬老婦分別於牛頭角及黃大仙橫過馬路時被小巴撞倒並捲入車底，其中早上意外中，老婦再遭小巴拖行近300米；兩婦送院後均告不治，兩名小巴司機被捕。
首宗意外事發於昨日早上8時51分，一名老婦於牛頭角振華道77號淘大花園對開福淘街口倒臥地上昏迷，途人見狀報警，救護員趕至把她送聯合醫院搶救，惜最終不治。
現場消息稱，死者73歲姓黃，當時正從振華道20號安基商場對開行人路橫過馬路，其間一輛正開往旺角的紅色小巴沿振華道落斜，黃婦走避不及被小巴撞倒，繼而被捲入車底，惟小巴未停下，並續右轉入牛頭角道，老婦被拖行約273米，至淘大花園對開巴士站始停下，老婦則被拋至福淘街口重創昏迷。現場留下血迹、手表、鞋及衣物，振華道現場有零錢散落一地，牛頭角道及福淘街交界地上亦有血迹。
50米內有兩行人過路處
據現場觀察，黃婦於安基商場一間酒樓門外過路，該處前後約50米內有兩個行人過路處，商場有一條配備升降機的行人天橋可供過路，懷疑黃婦未有在行人過路處橫過馬路而發生意外。
兩涉事司機同涉危駕致死被捕
涉事小巴事後打死火燈停泊於巴士站，62歲姓鄧司機被帶上警車調查，他其後報稱不適，由救護車送院檢查，事後被警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕，現正被扣留調查，東九龍總區交通部特別調查隊接手調查。
另一宗死者行人過路處捱撞
昨傍晚近6時，一輛載客的39M專線小巴沿彩虹道左轉入大成街，至大成街街市對開的行人過路處，撞倒一名正在行人過路處橫過馬路的72歲歐陽姓老婦。老婦被捲進右邊車頭車底，下半身被車輪壓住。消防接報到場，利用工具將老婦從車底救出，老婦昏迷送伊利沙伯醫院搶救，其後證實不治。79歲周姓小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。現場為設有黃色指路燈、讓行人優先過路的斑馬線，地上遺下一攤血迹。有附近居民表示，該處小巴車速頗快，鮮有禮讓行人過路。