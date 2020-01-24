小巴撞死過路人 一日兩宗 一遭拖行300米 一下半身壓輪底

首宗意外事發於昨日早上8時51分，一名老婦於牛頭角振華道77號淘大花園對開福淘街口倒臥地上昏迷，途人見狀報警，救護員趕至把她送聯合醫院搶救，惜最終不治。

現場消息稱，死者73歲姓黃，當時正從振華道20號安基商場對開行人路橫過馬路，其間一輛正開往旺角的紅色小巴沿振華道落斜，黃婦走避不及被小巴撞倒，繼而被捲入車底，惟小巴未停下，並續右轉入牛頭角道，老婦被拖行約273米，至淘大花園對開巴士站始停下，老婦則被拋至福淘街口重創昏迷。現場留下血迹、手表、鞋及衣物，振華道現場有零錢散落一地，牛頭角道及福淘街交界地上亦有血迹。

50米內有兩行人過路處

據現場觀察，黃婦於安基商場一間酒樓門外過路，該處前後約50米內有兩個行人過路處，商場有一條配備升降機的行人天橋可供過路，懷疑黃婦未有在行人過路處橫過馬路而發生意外。

兩涉事司機同涉危駕致死被捕

涉事小巴事後打死火燈停泊於巴士站，62歲姓鄧司機被帶上警車調查，他其後報稱不適，由救護車送院檢查，事後被警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕，現正被扣留調查，東九龍總區交通部特別調查隊接手調查。

另一宗死者行人過路處捱撞

昨傍晚近6時，一輛載客的39M專線小巴沿彩虹道左轉入大成街，至大成街街市對開的行人過路處，撞倒一名正在行人過路處橫過馬路的72歲歐陽姓老婦。老婦被捲進右邊車頭車底，下半身被車輪壓住。消防接報到場，利用工具將老婦從車底救出，老婦昏迷送伊利沙伯醫院搶救，其後證實不治。79歲周姓小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。現場為設有黃色指路燈、讓行人優先過路的斑馬線，地上遺下一攤血迹。有附近居民表示，該處小巴車速頗快，鮮有禮讓行人過路。