6非建制覆選舉主任 岑敖暉刪「光時」圖片 昨13名單報名 田北辰朱凱廸爭連任

傳政府推遲選舉一年

田北辰：立會長期不運作不合邏輯

新界西選區昨有3張名單報名，其中田北辰與另外3人合組名單競逐連任，他稱自己一方面與政府保持友好，另一方面也會嚴厲批評，稱自己選擇開明路線。對於有傳政府擬推遲選舉一年，田北辰強調抗疫要聽取專家意見，相信政府會有安排，但他認為如選舉押後，立法會長期不運作是不合邏輯。

鄒家成：有DQ風險 物色Plan B

在新界東選區，提倡本土理念、勝出民主派初選的鄒家成亦報名參選。鄒承認言論較激進，有被DQ的風險，亦認為在選舉主任的眼中，任何初選參選人都有可能被DQ。他仍在物色Plan B人選，但指自己的論述較激進，故Plan B出選亦會有風險。對於選舉主任可能查問其本土立場，鄒家成稱若收到提問會與團隊商討如何回應。

被問倒插國旗 鄭松泰：無再犯

選舉主任仍在審視各參選人的資格，至少6名非建制參選人昨回覆提問。新西參選人、熱血公民鄭松泰解釋在2016年倒插國旗、區旗一事，他承認當年的表達方式確實不對，但此後已無再作不敬國旗、區旗之事。他對事件有歉意，又重申不支持港獨主張。被問facebook上的「光時」圖片，超區參選人岑敖暉指照片在本年2月27日上載，已除下照片避免選舉主任錯誤裁定。

公民黨譚文豪和林瑞華均否認有意繼續請求美國制裁，和請求其他國家推動類似法案。至於有關否決《財政預算案》的提問，新東參選人、人民力量陳志全稱從沒有表明否決所有政府法案及議案，稱定必投票支持同性伴侶法案等議題，又說會嚴謹處理《財案》。

功能界別方面，自由黨邵家輝競逐連任批發及零售界；金怡假期董事長葉慶寧則參選旅遊界，挑戰中旅社副董事長姚柏良，二人同屬建制，而民主派周錦基昨亦在fb宣布參選該界別，但尚未正式報名。

英國外相藍韜文周二跟中國外長王毅通電話，英國外交部發言人稱，藍韜文向王毅表示英國會密切注視9月的立法會選舉，並強調中國需要跟國際社會重建信任，遵守其國際責任。

明報記者

（立會選舉）