港聞

港聞二

6非建制覆選舉主任 岑敖暉刪「光時」圖片 昨13名單報名 田北辰朱凱廸爭連任

【明報專訊】立法會選舉提名期周五結束，昨共有13張名單報名參選，其中新界西和新界東選區各有3張名單報名，包括爭取新界西連任的實政圓桌田北辰及朱凱廸；參選新界東的希望聯盟李啟迪及鄒家成。鄒家成自言有被取消資格（DQ）的風險，仍在物色Plan B人選。另外，至少6名非建制參選人，昨亦已回覆選舉主任的提問，其中岑敖暉表示，已刪除facebook的「光復香港 時代革命」標語圖片，避免誤解。

傳政府推遲選舉一年

田北辰：立會長期不運作不合邏輯

新界西選區昨有3張名單報名，其中田北辰與另外3人合組名單競逐連任，他稱自己一方面與政府保持友好，另一方面也會嚴厲批評，稱自己選擇開明路線。對於有傳政府擬推遲選舉一年，田北辰強調抗疫要聽取專家意見，相信政府會有安排，但他認為如選舉押後，立法會長期不運作是不合邏輯。

鄒家成：有DQ風險 物色Plan B

在新界東選區，提倡本土理念、勝出民主派初選的鄒家成亦報名參選。鄒承認言論較激進，有被DQ的風險，亦認為在選舉主任的眼中，任何初選參選人都有可能被DQ。他仍在物色Plan B人選，但指自己的論述較激進，故Plan B出選亦會有風險。對於選舉主任可能查問其本土立場，鄒家成稱若收到提問會與團隊商討如何回應。

被問倒插國旗 鄭松泰：無再犯

選舉主任仍在審視各參選人的資格，至少6名非建制參選人昨回覆提問。新西參選人、熱血公民鄭松泰解釋在2016年倒插國旗、區旗一事，他承認當年的表達方式確實不對，但此後已無再作不敬國旗、區旗之事。他對事件有歉意，又重申不支持港獨主張。被問facebook上的「光時」圖片，超區參選人岑敖暉指照片在本年2月27日上載，已除下照片避免選舉主任錯誤裁定。

公民黨譚文豪和林瑞華均否認有意繼續請求美國制裁，和請求其他國家推動類似法案。至於有關否決《財政預算案》的提問，新東參選人、人民力量陳志全稱從沒有表明否決所有政府法案及議案，稱定必投票支持同性伴侶法案等議題，又說會嚴謹處理《財案》。

功能界別方面，自由黨邵家輝競逐連任批發及零售界；金怡假期董事長葉慶寧則參選旅遊界，挑戰中旅社副董事長姚柏良，二人同屬建制，而民主派周錦基昨亦在fb宣布參選該界別，但尚未正式報名。

英國外相藍韜文周二跟中國外長王毅通電話，英國外交部發言人稱，藍韜文向王毅表示英國會密切注視9月的立法會選舉，並強調中國需要跟國際社會重建信任，遵守其國際責任。

明報記者

（立會選舉）

相關字詞﹕選舉主任 立法會選舉2020

上 / 下一篇新聞

政府曾反駁屬誤解 改口稱已有實證 陳肇始認免檢者致第三波：嚴肅跟進
政府曾反駁屬誤解 改口稱已有實證 陳肇始認免檢者致第三波：嚴肅跟進
禁堂食打工仔沮喪 「連唞氣地方都無」
禁堂食打工仔沮喪 「連唞氣地方都無」
「屯門康和」兩日未撤完 許樹昌：增感染風險
「屯門康和」兩日未撤完 許樹昌：增感染風險
亞博方艙最快周六開400牀位 粉嶺確診婦居家等入院 同住兩子染疫
亞博方艙最快周六開400牀位 粉嶺確診婦居家等入院 同住兩子染疫
連續7日破百確診 許樹昌：不明個案滲透 單禁堂食難控疫
連續7日破百確診 許樹昌：不明個案滲透 單禁堂食難控疫
慈正邨派樣本瓶未見核實 有非居民領取
慈正邨派樣本瓶未見核實 有非居民領取
港泰探妻八旬翁染疫亡 妻未及告別
港泰探妻八旬翁染疫亡 妻未及告別
堅城建築群組15確診 多為辦公室員工 查與地盤個案關係
堅城建築群組15確診 多為辦公室員工 查與地盤個案關係
防護中心不再公布關連個案編號
防護中心不再公布關連個案編號
蓬瀛仙館員工染疫 數群組續擴
蓬瀛仙館員工染疫 數群組續擴
酒樓業界：難做外賣 或現結業潮
酒樓業界：難做外賣 或現結業潮
陳智思美戶口3月遭取消 料因屬「政治人物」 非關國安法
陳智思美戶口3月遭取消 料因屬「政治人物」 非關國安法
外交部：港停加澳英司法互助
外交部：港停加澳英司法互助
9月起公屋加租9.66% 通過免租兩個月對冲
9月起公屋加租9.66% 通過免租兩個月對冲
警車失控撞壆翻側
警車失控撞壆翻側
小巴撞死過路人 一日兩宗 一遭拖行300米 一下半身壓輪底
小巴撞死過路人 一日兩宗 一遭拖行300米 一下半身壓輪底
藏彈簧刀學生判守行為 官稱辯方誤導主動覆核
藏彈簧刀學生判守行為 官稱辯方誤導主動覆核
籲圍新屋嶺控煽惑集結 網民「金正恩」稱只為呃like
籲圍新屋嶺控煽惑集結 網民「金正恩」稱只為呃like
參選IT界 追隨者跌5％ 日日煮朱嘉盈否認是建制派
參選IT界 追隨者跌5％ 日日煮朱嘉盈否認是建制派
對手黃浩華：為港人守住條線
對手黃浩華：為港人守住條線
團結香港基金 倡遷置葵青碼頭
團結香港基金 倡遷置葵青碼頭
跨國集團冒Netflix盜卡資料 警拘5人 檢存20億人資料電腦
跨國集團冒Netflix盜卡資料 警拘5人 檢存20億人資料電腦
酒樓炸鹹水角搶火 街坊嘆未能「飲最後一餐茶」
酒樓炸鹹水角搶火 街坊嘆未能「飲最後一餐茶」
涉虐男友 女子自辯：一見鍾情 性未滿足
涉虐男友 女子自辯：一見鍾情 性未滿足
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭偉強稱陳志全「菊花先生」 慢必轟歧視：要立性傾向歧視法
【Emily】郭偉強稱陳志全「菊花先生」 慢必轟歧視：要立性傾向歧視法
【Emily】參選新界東 被問轉軚 李啟迪：修正立場常見
【Emily】參選新界東 被問轉軚 李啟迪：修正立場常見
【Emily】作者「施嘉雯」原來係潘麗瓊
【Emily】作者「施嘉雯」原來係潘麗瓊
【Emily】黃遠輝卸任房會 愧歉輪公屋變更耐
【Emily】黃遠輝卸任房會 愧歉輪公屋變更耐
【Emily】胡志偉飛鵝山食曲奇 嘲高官離地
【Emily】胡志偉飛鵝山食曲奇 嘲高官離地
【Emily】新世界30萬兒童口罩捐基層
【Emily】新世界30萬兒童口罩捐基層