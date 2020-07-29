9月起公屋加租9.66% 通過免租兩個月對冲

房委會發言人表示，因應疫情衝擊社會經濟，以至對公屋租戶帶來的影響，在平衡租戶負擔能力及房委會財務下，小組昨通過提供兩個月租金寬免，涉及約35億元，指大致可抵消加租9.66%在兩年租金周期的財政負擔。房委會稱，若個別租戶仍需額外援助，可申請租金援助計劃，截至今年6月約2.1萬戶受惠，其中約95%獲減租50%。房委會資助房屋小組主席黃遠輝說，現行檢討機制於2007年通過後，一直行之有效，能如實反映公屋家庭平均入息變動，而公屋租金佔租戶入息比例，亦由2007年的9.97%，減至2019年的9.37%，反映公屋租戶負擔能力持續改善。

尹兆堅倡機制增經濟逆轉因素

小組委員、民主黨尹兆堅稱，現行機制未考慮經濟逆轉因素，他在會上建議署方未來在機制上加入有關因素，將機制檢討結果再比對上一季住戶入息數據，如有急劇逆轉，則需調整檢討結果，以避免再出現今次逆市加租情况。他引述署方稱會考慮。

另外，房委會資助房屋小組同時通過租置計劃回收單位的銷售安排，並調整為現租戶提供折扣優惠的時期，由原先8月1日開始，改為9月1日開始。根據房委會文件，建議為租約期已達3年或以上現租戶，提供額外17.5%折扣，為期一年。