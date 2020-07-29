外交部：港停加澳英司法互助

新西蘭暫停與港引渡協議

外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上稱，三國以國安法為借口，單方面宣布暫停與本港簽訂的移交逃犯協議，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係的基本準則，香港將暫停與英國、澳洲和加拿大簽訂的刑事司法互助協定及移交逃犯協議。港府表示，按中央政府指示，港府昨已分別通知加拿大、澳洲及英國的領事館，暫停履行雙方的司法互助協定。港府發言人稱，縱使暫停協定，但港府會一如既往，與國際社會其他成員依法進行執法合作。

本港在1997年與加拿大及澳洲簽訂移交逃犯協定，按本港立法會文件，在2014至2018年間，加拿大在2016年向本港提出1宗移交逃犯申請，但最終未有移交，澳洲在同期沒有向本港提出申請；而本港自1998年與英國簽訂移交逃犯協定，英國在2014至2018年間，向本港提出5宗移交逃犯申請，當中移交了3宗。

另外，法新社報道，歐盟將限制出口用於監視和鎮壓的設備來港，並會制定為港人提供簽證、獎學金和學術交流等留歐措施。