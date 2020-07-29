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港聞二

陳智思美戶口3月遭取消 料因屬「政治人物」 非關國安法

【明報專訊】行政會議召集人陳智思（圖）表示，今年遭一家美國銀行取消戶口，認為事件與他屬高知名度政治人物（politically exposed person, PEP）有關，又指港府有其他官員曾有這遭遇。不過，他說事件於3月發生，即早於人大訂立《港區國安法》及美國總統特朗普本月中簽署《香港自治法案》，故指事件與美國法案無關，但未知美方稍後公布制裁名單，會否對銀行及客戶有影響。

稱港府有官員同遭遇

陳智思接受《金融時報》訪問，透露曾遭美國一家銀行取消戶口，退回款項，對方無詳細解釋原因。陳智思昨向本報補充，一年半前他在美國一間銀行的分行開戶，涉及款項細，主要作為去美國時提取之用。至今年3月，他接到銀行通知要取消其帳戶。他稱現時在美國其他銀行仍有戶口，相信該銀行是其後知悉他屬政治人物，故為免麻煩而取消其帳戶。

倘《港自治法案》執行

涵蓋本地銀行 影響未知

陳智思又說，多國銀行機構包括香港金管局，也對PEP在銀行開戶有特別的要求及審核，目的是防止洗錢活動，故前香港眾志秘書長黃之鋒遭匯豐查問帳戶往來，並非獨有。陳認為自己的遭遇應與美國《香港自治法案》無關，因法案未提出制裁名單，但相信法案一旦執行，涵蓋與美國有業務往來的本地銀行，屆時會有什麼影響仍未知道。他說自己在美國無直接生意業務。

多名行會成員稱問題不大

湯家驊：從政後多間銀行拒開戶

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀說，她沒有美國銀行戶口，沒遇到這類問題。另一行會成員廖長江稱，暫時無收到取消其銀行戶口通知，「但有也不是大件事」。廖稱，他是一家跨國銀行的獨立董事，所有官員、行會（成員）、立會（議員）、人大、政協、法定機構主席等，都是PEP，開戶口等都比一般人困難，這已是一般常識。

行會成員湯家驊稱沒有被取消戶口經驗，但從政後在港不少銀行也因為他是政治人物，拒絕為他或家人開戶。

陳振英：有官員議員開戶多元化

免資產集中外資戶口

美資行之一高盛昨稱不評論。金融界立法會議員陳振英稱，銀行與政治人物往來都有其內部政策，相信今次只屬個別事件，一般而言銀行取消戶口或有兩個原因，一是出現不尋常交易，二是交易活動甚少。

他又指有外資銀行正開始檢視與部分政治人物客戶的往來，不排除日後出現類似事件，但據其了解，近期有官員或議員等亦了解到存在被關戶的風險，因而採取「開戶多元化」做法，避免將資產集中現有外資戶口，從而降低風險。

相關字詞﹕陳智思 行政會議

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