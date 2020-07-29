酒樓業界：難做外賣 或現結業潮

郭形容這些酒樓餐廳大多沒做外賣生意，「開都無用，例如炒小菜，外賣攞回家都變了另一個樣，好多客人接受唔到」。他說以為父親節後情况改善，惟及後疫情轉差，擔心很多餐廳捱不住。敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍說，如全日只能做外賣生意，不少餐廳或未能應付租金，若措施多延長7日，業界或現結業潮。

面對新措施，有食肆以優惠吸客。旺角「好好茶餐廳」負責人蘇先生表示，因應禁堂食決定推外賣煲仔飯優惠，又預計生意額下跌近九成。黃大仙京都大酒樓李姓店長說，全日禁堂食令生意大受影響，估計要停業一星期，損失約85萬元。

法庭或安排只聆訊半日

司法機構昨宣布，因應禁堂食安排，法庭在合適情况下或給予適當指示，例如只在上午或下午聆訊，或給予較長午膳時間。

食衛局長陳肇始昨在港台節目表示，政府沒關閉公園，若市民沒地方用餐而要到公園用膳，「大家坐開一點（用餐），也是一個辦法」。她說新措施或多或少造成不便，冀大眾理解，呼籲「一齊咬實牙關，希望能度過，忍一忍」。

（疫情第三波）