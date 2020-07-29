蓬瀛仙館員工染疫 數群組續擴

上水屠房買手員工確診

49內地進口商職員免檢疫

多個原有群組感染繼續擴大，其中上水屠房昨日再多兩人確診，分別為買手及員工，群組累計增至5人染疫。食環署昨表示，自2月25日起，有49名居於內地的上水屠房或食用牲口進口商的職員獲豁免檢疫；至昨午的5宗與屠房有關確診或初步確診不涉豁免。

至於屯門中央廣場富臨酒家、旺角雅蘭中心稻香、下葵涌中醫診所群組分別各多一人確診。

政府部門再有職員確診，包括社會福利署一名在平田邨平美樓藍田社會保障辦事處工作的社會保障助理，最後於7月24日上班，辦事處7月20日起暫停對外開放，無其他職員現病徵或確診。

康文署一名在九龍仔公園及聯合道公園上班的二級康樂助理員昨初步確診，負責後勤工作，最後於7月23日上班。該職員因有家人初步確診，7月24日入住檢疫中心，至前晚初步確診。

另外，機管局昨表示，收到行李寄存及送遞服務承辦商順豐速運（香港）有限公司通知，該公司一名於機場行李寄存及送遞服務櫃枱工作的員工確診，最後於7月22日上班。

（疫情第三波）