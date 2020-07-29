防護中心不再公布關連個案編號

中心自年初爆疫後，會在每日新聞稿提及確診者發燒等病徵，並說明有否長期病及密切接觸者人數，惟至本月19日新聞稿附件不再顯示上述資料，至27日（周一）公布截至26日凌晨的個案時，更不再顯示流行病學關連個案編號，傳媒及公眾無法從官方資料分析個案或群組關係。

張竹君表示，如涉及10人或以上的大型群組會在網上公布，即使少於10人，若有可能變成大型爆發，都會在記者會報告。她又稱，很多確診者曾聚餐、食煙、打麻將及遊船河等，分析相關流行病學資料，有助防止日後疫情擴散，但目前最重要是控制疫情。

抽走袁國勇片段 BBC：資料未獲授權

港大微生物學系講座教授袁國勇近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，懷疑武漢官員刻意隱瞞疫情，沒盡快通報或公開，又稱武漢華南海鮮市場在專家到場調查前已被徹底清洗，形容情况像「犯罪現場被破壞」。BBC上載到YouTube的訪問片段其後被轉為公眾不可瀏覽，但BBC網站仍有文字報道。本報向BBC查詢，獲回覆稱由於部分資料未有完全獲授權，故刪走新聞片段。

（疫情第三波）