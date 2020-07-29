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堅城建築群組15確診 多為辦公室員工 查與地盤個案關係

【明報專訊】最新爆發疫情的堅城（梁氏）建築有限公司，至昨有15宗確診和2宗初步確診，當中大部分染疫員工在辦公室上班，部分員工家屬亦確診，衛生防護中心正調查另外幾宗涉地盤的個案與該建築公司是否有關。

衛生防護中心前晚公布多一個超過10人群組，涉堅城（梁氏）建築有限公司，最早確診患者是60歲男子，在25日確診；截至昨日，群組已有15宗確診和2宗初步確診，年紀最小的只有3歲。

防護中心傳染病處主任張竹君表示，堅城（梁氏）建築有20多名員工，已有10多名員工及數名家屬確診，確診的員工主要在該公司位於觀塘創紀之城的辦公室工作，部分人在辦公室或無戴口罩，亦有人一起食飯。張又說，仍要調查有關員工有否到地盤工作；中心亦發現多個地盤有確診，包括啟德有地盤有兩個紮鐵工人確診，要調查地盤個案是否有關聯。

地盤保安：周六起沒人上班 工人全戴口罩

堅城（梁氏）建築的辦公室位於觀塘創紀之城三期，昨日門外告示稱「暫停辦公」，附近的廁所有大型抽風管道將室內空氣抽出窗外。該公司在山頂加列山道地盤的保安Khan稱，上周六起便沒人上班，平時約有40個工人在地盤工作，全部有戴口罩，出入亦有量體溫。他續稱，公司從未向他提及有同事確診，亦沒向他提供防護裝備，近日沒看見衛生署派人來清潔。他表示會繼續上班，「無辦法，要搵食」。

根據發展局資料，堅城（梁氏）建築是認可公共工程承建商名冊丙組試用期內承建商，丙組是最高級別一組，有資格投價值超過3億元的合約。

4人住將軍澳富寧花園6座

截至前晚，衛生防護中心公布了該群組12宗個案的住址，當中4人住在將軍澳富寧花園6座。當區區議員陳耀初表示，4人相信是一家人，屋苑早前已另有3宗確診，包括4座早前有兩宗個案，屬新都會廣場潮庭及荔景紀律部隊宿舍聚會群組，但4座與6座沒有共用設施。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕辦公室感染 堅城（梁氏）建築 張竹君 群組感染 疫情第三波 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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