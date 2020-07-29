港泰探妻八旬翁染疫亡 妻未及告別

本港昨增一名85歲港泰老翁離世，成為疫情下的第23名死者。港泰累計45人確診，包括34名院友、9名員工及兩名院友家屬，院友染疫率達92%，死亡率近15%。離世患者中，最少87%本身有長期病。

前日於瑪麗醫院離世的88歲翁本身有長期病，居於彩輝邨彩華樓，每天都會到港泰探望妻子，直至7月7日院舍爆疫無法相見，其妻翌日發燒及後送往瑪麗，他則在3日後病發，後來都被送到瑪麗治療。

現敗血症腎衰竭 家人同意紓緩治療

消息人士透露，老翁入院後病毒量有所下降，但病情持續惡化，不久後出現敗血症及腎衰竭，情况危殆，家人同意情况再轉差時不作心肺復蘇術，只接受紓緩治療，而染疫的妻子亦未能見丈夫最後一面。

醫管局總行政經理何婉霞表示，本港確診者死亡率約0.8%，相比外國、尤其意大利並無特別高，又指第三波疫情下，75歲以上的長者比例較第二波疫情高。

（疫情第三波）