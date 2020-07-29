慈正邨派樣本瓶未見核實 有非居民領取

民政總署：隨瓶派表記錄單位資料

民政總署與東華三院昨早8時起，向慈正邨正泰樓、正和樓及慈正邨服務設施大樓居民派發樣本瓶，居民須於今早交回檢測；署方今日則於正怡樓、正明樓、正旭樓，以及正德樓派發。黃大仙區議員黃逸旭提醒居民，需時一周才有結果，若陽性才會收到短訊通知，呼籲他們耐心等候，其間避免外出。

記者昨在場觀察，發現有人多次走到領取處取樣本瓶，記者查詢下知悉有非上址居民取得樣本瓶。取瓶期間，工作人員無要求居民出示住址或身分證明核實。黃逸旭認為，派發程序有問題，促當局改善。

黃逸旭又說，現時邨內居民已減少外出，亦少有到慈雲山中心及街市購物，主要到邨內超級市場。他說超市目前要求入內前量體溫，有不少人購物，但貨品數量足夠，未見缺貨。

另外，食環署昨起為街市攤檔從業員安排檢測，承辦商未來數天將處理黃大仙及觀塘區街巿，昨先到黃大仙區派發樣本瓶。署方呼籲街市檔戶積極參加計劃，並遵從規定在街市範圍內戴口罩。

此外，運輸署日前擴大職業司機自願檢測服務，綠色及紅色小巴司機亦可預約檢測。公共小型巴士總商會主席凌志強在港台《千禧年代》表示，業界僅兩至三成人預約，認為樣本收集點不足，市區僅油麻地、荃灣及葵芳，建議政府增加收集點或考慮到站頭收集。

（疫情第三波）