慈正邨派樣本瓶未見核實 有非居民領取

【明報專訊】第三波疫情爆發，慈雲山成為「重災區」，政府日前宣布推出「慈雲山檢測計劃」，為約4萬名慈正邨及毗鄰有確診個案的公共屋邨居民安排自願免費病毒檢測。政府昨向居民派發登記表格及樣本瓶，本報發現過程中未見核實住戶資料，有非上址居民亦可取得樣本瓶。民政事務總署昨晚回應，稱派發樣本瓶連同登記表格時，已記錄居民所住單位資料，昨日共派出5166份。
民政總署：隨瓶派表記錄單位資料
民政總署與東華三院昨早8時起，向慈正邨正泰樓、正和樓及慈正邨服務設施大樓居民派發樣本瓶，居民須於今早交回檢測；署方今日則於正怡樓、正明樓、正旭樓，以及正德樓派發。黃大仙區議員黃逸旭提醒居民，需時一周才有結果，若陽性才會收到短訊通知，呼籲他們耐心等候，其間避免外出。
記者昨在場觀察，發現有人多次走到領取處取樣本瓶，記者查詢下知悉有非上址居民取得樣本瓶。取瓶期間，工作人員無要求居民出示住址或身分證明核實。黃逸旭認為，派發程序有問題，促當局改善。
黃逸旭又說，現時邨內居民已減少外出，亦少有到慈雲山中心及街市購物，主要到邨內超級市場。他說超市目前要求入內前量體溫，有不少人購物，但貨品數量足夠，未見缺貨。
另外，食環署昨起為街市攤檔從業員安排檢測，承辦商未來數天將處理黃大仙及觀塘區街巿，昨先到黃大仙區派發樣本瓶。署方呼籲街市檔戶積極參加計劃，並遵從規定在街市範圍內戴口罩。
此外，運輸署日前擴大職業司機自願檢測服務，綠色及紅色小巴司機亦可預約檢測。公共小型巴士總商會主席凌志強在港台《千禧年代》表示，業界僅兩至三成人預約，認為樣本收集點不足，市區僅油麻地、荃灣及葵芳，建議政府增加收集點或考慮到站頭收集。