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連續7日破百確診 許樹昌：不明個案滲透 單禁堂食難控疫

【明報專訊】港府於本月15日起為第三波疫情禁晚市堂食，措施生效至昨兩周，一連7天破百確診。本報分析前日121宗已公布病發日期的本地確診，全部在禁晚市堂食後病發，涉3間院舍、上水屠房及消防局，25日病發的患者最多達21%。中大專家許樹昌表示，港府在第三波疫情初期的防疫措施有「延誤」，致源頭不明個案滲透各處，難以單靠限堂食控疫，現須付出更大力度。

在社區大爆發下，醫院確診愈來愈多，據了解，瑪嘉烈醫院腫瘤科昨添一名病房助理初步確診。

前日145本地確診 逾八成7‧20後發病

本港前日增145宗本地確診，撇除21宗病發日期不明及無病徵患者，有121人在7月15日或之後病發，當中83%於20日至25日出現病徵；21%在25日病發，包括大埔康和護老院的第二名確診院友，以及扶康會潔康之家的照顧員；於23日病發的患者佔17%，包括上水屠房職員及東華三院寶鍾全英安老院的登記護士；24日及20日病發分別有14%和13%，涉青衣南消防局消防隊長和另一名上水屠房職員。

專家：倘無超級傳播者 個案兩周內回落

據港大分析，本港6月26日的病毒平均即時繁殖率接近4，為歷來最高，其後回落至7月20日的繁殖率的1.14，但仍高於1，即每名患者可傳染多於1人。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，據其巡房經驗，近日病人集中在15日至20日發病，現時本港源頭不明個案「拉勻」達四成，情况令人擔心，個案可經交通工具、食肆等擴全港，單靠禁晚市堂食難以控疫。

香港大學公共衛生學院長福田敬二回覆稱，據確診者地理位置和群組個案數目，病毒應廣泛散播到香港各處，新確診雖逾100宗，但沒進一步升，顯示病毒傳播水平已減，如沒出現超級傳播者，料個案於未來一兩周回落。

（疫情第三波）

相關字詞﹕福田敬二 許樹昌 新型冠狀病毒

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